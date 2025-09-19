MP: डिजिटल प्यार के नाम पर ठगी! डॉक्टर की पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल, 3.76 लाख भी ठगे

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक डॉक्टर की पत्नी के साथ डिजिटल प्रेम के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. महिला ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने उसे प्यार में फंसाकर 3.76 लाख रुपये ऐंठ लिए और उसका निजी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर के हजीरा के गदाईपुरा में रहने वाली महिला को करीब एक महीने पहले व्हाट्सएप पर 'Hi' मैसेज मिला. संदेश भेजने वाले ने खुद को विपिन बताया और दावा किया कि वह यूनाइटेड किंगडम में इंजीनियर है. बातचीत शुरू होने के बाद दोनों में दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. विपिन ने महिला को यूके आने का न्योता दिया, लेकिन महिला ने मना कर दिया.

इसके बाद विपिन ने महिला को फोन किया और बताया कि वह उसके लिए गिफ्ट और डॉलर भेज रहा है. अगले दिन महिला को कॉल आई कि यूनाइटेड किंगडम से पार्सल आया है और जीएसटी चार्ज के लिए ₹15 हजार जमा करने होंगे. महिला ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर ₹15 हजार जमा किए. इसके बाद पार्सल परमिट, डिलीवरी और डॉलर एक्सचेंज के नाम पर महिला से कुल 3.76 लाख रुपये और ऐंठ लिए गए.

जब महिला और पैसे देने में असमर्थ रही, तो विपिन ने धमकी दी और महिला का वही अश्लील वीडियो, जिसे उसने प्यार में भेजा था, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. महिला ने तुरंत अपने भाई के साथ मिलकर साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

सीएसपी रॉबिन जैन ने बताया कि महिला के साथ कुल 3.76 लाख रुपये की ठगी हुई है और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी.

