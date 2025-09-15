पहले से एक बच्चे के पिता निकला ग्वालियर में पत्नी का हत्यारा, मर्डर के बाद किया था फेसबुक Live

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को बीच सड़क पर एक युवती की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देने वाला युवक और कोई नहीं बल्कि मृतिका का पति निकला. दोनों ने 2023 में आर्य मंदिर में शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था. यह विवाद इस हद तक पहुंच गया कि अरविंद परिहार ने अपनी पत्नी नंदिनी परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी. अब तक जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से साल 2023 में अरविंद परिहार और नंदिनी ने प्रेम विवाह किया था. आर्य समाज के मंदिर में दोनों ने शादी रचाई थी. लेकिन इसके बाद नंदिनी को पता लगा कि अरविंद परिहार की एक गर्लफ्रेंड है और वह पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी है.

पहले पत्नी पर चढ़ाई थी कार

इसके बाद नंदनी ने इस धोखेबाजी की शिकायत थाने में भी की थी. जब दोनों के बीच बात बिगड़ गई तो अरविंद परिहार ने नंदिनी पर कार चढ़ा कर उसे मारने की कोशिश की थी. जिसकी शिकायत थाने में दर्ज होने पर अरविंद परिहार को जेल हो गई थी. नंदिनी बीते मंगलवार को ही एसपी ऑफिस पहुंची थी और उसने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा था कि उसका पति अरविंद परिहार उसे परेशान कर रहा है. एआई से उसके गंदे फोटो और वीडियो बनाकर डाल रहा है. नंदिनी ने बताया था कि अरविंद परिहार उस पर राजी नामा करने के लिए दवाब बना रहा है और जो भी लोग नंदिनी का सपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद परिहार उनके लिए भी भला बुरा कह रहा है.

नंदिनी ने आरोप लगाया था कि उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है. शुक्रवार को जब नंदिनी अपने दो साथी कल्लू और अंकुश के साथ रिक्शे पर बैठकर जा रही थी तभी अरविंद परिहार ने नंदिनी का दूसरे रिक्शा से पीछा किया और बीच रास्ते में रिक्शा को रोक कर अरविंद ने नंदिनी को सरेराह गोली मार दी. एक-एक करके अरविंद ने उसे पांच गोलियां मारी थी.

मर्डर के बाद पुलिस पर लहराया था देसी कट्टा

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अरविंद ने पुलिस की तरफ भी देसी कट्टा लहराया था. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से अरविंद को काबू किया था. घायल नंदिनी को अस्पताल ले जाया गया था जहां उसने दम तोड़ दिया था. इस पूरे घटनाक्रम की वजह से पूरे शहर में दहशत फैल गई थी. इस मामले में सीएसपी हिना खान ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पत्नी वर्तमान में अपने पति से अलग रह रही थी.आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR भी दर्ज कर ली है.

हत्या के बाद अरविंद ने किया था फेसबुक लाइव

पत्नी नंदिनी को गोली मारने के बाद पति अरविंद ने फेसबुक लाइव आकर उसपर गंभीर आरोप लगाए थे. उसने कहा था, 'ये मेरी पत्नी है. इसके साथ बॉयफ्रेंड कल्लू और अंकुश पाठक भी थे, जो मौके से भाग गए. ये भी 6 महीने पहले भाग गई थी. दोनों युवकों के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी. मेरी तीन एम्बुलेंस अपने नाम करवा ली और अब मकान मांग रही है. मेरी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही. आरोप है कि नंदिनी ने पैसे ऐंठने के लिए अंकुश पाठक और कल्लू के नाम के शख्स की बातों में आकर अरविंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई.'

