MP: धार में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान क्रेन पलटी, दो की मौत, कई लोगों के दबने की आशंका

मध्य प्रदेश के धार जिले में गुरुवार को रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. एक भारी क्रेन पलटकर पिकअप ट्रक पर गिर गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य के दबे होने की आशंका है. पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत-बचाव कार्य में जुटी हैं. हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.

क्रेन गिरने से दो लोगों की मौत (Photo: AI-generated)
मध्य प्रदेश के धार जिले में गुरुवार को रेलवे पुल निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. निर्माण कार्य में लगी एक भारी-भरकम क्रेन अचानक असंतुलित होकर पलट गई और सड़क से गुजर रहे एक पिकअप ट्रक पर जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में ट्रक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना धार जिला मुख्यालय से लगभग 48 किलोमीटर दूर पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास हुई. जानकारी के अनुसार, रेलवे ब्रिज के निर्माण का कार्य चल रहा था. इसी दौरान भारी भरकम क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे गुजर रहे पिकअप वाहन पर गिर गई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुल निर्माण के दौरान हुआ हादसा

धार के एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. बचाव कार्य जारी है और ट्रक में फंसे शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है.

एसपी ने बताया कि मौके पर जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि कुछ मजदूर क्रेन के नीचे दबे हो सकते हैं. राहत और बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा.

स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए. प्रशासन ने लोगों से दूर रहने की अपील की है.

 

