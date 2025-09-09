कंप्यूटर बाबा का आरोप, MP में गायों की हालत दयनीय, नर्मदापुरम से भोपाल CM हाउस तक निकालेंगे 'गौ माता न्याय यात्रा'

मध्य प्रदेश में गायों की हालत बेहद दयनीय बताते हुए नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा ने 7 अक्टूबर को नर्मदापुरम से 'गौ माता न्याय यात्रा' निकालने की घोषणा की. उन्होंने और अन्य धार्मिक नेताओं ने भोपाल में बताया कि 'गौ माता के लिए न्याय' के लिए यह विरोध मार्च 14 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर समाप्त होगा.

बाबा और उनके सहयोगियों ने मीडिया से कहा, "राज्य में गायों की हालत दयनीय है. राज्य की लगभग हर प्रमुख सड़क पर गायों से जुड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और कई गायों के साथ-साथ कई लोगों की जान भी चली जाती है. यह स्थिति न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सरकार की लापरवाही और असावधानी का परिणाम है."

कंप्यूटर बाबा ने कहा कि वेदों और हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं में गाय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि संत समुदाय ने इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन न तो उन्हें कोई जवाब मिला और न ही उन्हें उनसे मिलने का समय दिया गया.

धर्मगुरु ने कहा कि "संवेदनशील" मुख्यमंत्री का पाखंड उजागर हो गया है क्योंकि उनके पास गौरक्षा पर चर्चा के लिए दस मिनट भी नहीं हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद धर्मगुरुओं ने कहा, "इस निष्क्रियता और उपेक्षा के विरोध में, पूरा संत समुदाय, धर्मप्रेमी, किसान और युवा एकजुट होकर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में 'गौ माता न्याय यात्रा' का आयोजन कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा.

बता दें कि कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश की राजनीति और धार्मिक जगत में लंबे समय से एक्टिव हैं. उन्होंने पहले भी नर्मदा संरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर यात्राएं निकाली हैं. इस बार की यात्रा गौ संरक्षण को लेकर यात्रा का ऐलान करके बाबा ने सूबे की बीजेपी सरकार के लिए परेशानी बढ़ा दी है.

