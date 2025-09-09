scorecardresearch
 

Feedback

कंप्यूटर बाबा का आरोप, MP में गायों की हालत दयनीय, नर्मदापुरम से भोपाल CM हाउस तक निकालेंगे 'गौ माता न्याय यात्रा'

Computer Baba News: कंप्यूटर बाबा ने दावा किया कि प्रदेश में गायों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ. बाबा का कहना था कि गौ रक्षा पर चर्चा करने के लिए उनके पास भी दस मिनट का भी समय नहीं है.

Advertisement
X
कंप्यूटर बाबा ने बढ़ाई MP में सियासी सरगर्मी.(File Photo)
कंप्यूटर बाबा ने बढ़ाई MP में सियासी सरगर्मी.(File Photo)

मध्य प्रदेश में गायों की हालत बेहद दयनीय बताते हुए नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा ने 7 अक्टूबर को नर्मदापुरम से 'गौ माता न्याय यात्रा' निकालने की घोषणा की. उन्होंने और अन्य धार्मिक नेताओं ने भोपाल में बताया कि 'गौ माता के लिए न्याय' के लिए यह विरोध मार्च 14 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर समाप्त होगा.

बाबा और उनके सहयोगियों ने मीडिया से कहा, "राज्य में गायों की हालत दयनीय है. राज्य की लगभग हर प्रमुख सड़क पर गायों से जुड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और कई गायों के साथ-साथ कई लोगों की जान भी चली जाती है. यह स्थिति न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सरकार की लापरवाही और असावधानी का परिणाम है."

कंप्यूटर  बाबा ने कहा कि वेदों और हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं में गाय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि संत समुदाय ने इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन न तो उन्हें कोई जवाब मिला और न ही उन्हें उनसे मिलने का समय दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

MP: Computer Baba's illegal construction demolished
कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुल्डोजर, कांग्रेस ने शिवराज पर साधा निशाना 
नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा (फाइल फोटो)
शिवराज के मंत्री बोले- कंप्यूटर बाबा संत नहीं ब्लैकमेलर हैं 
नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा (फाइल फोटो)
लैपटॉप-हेलिकॉप्टर का शौक, राजनीति तक कंप्यूटर बाबा की धाक 
इंदौर में कंप्यूटर बाबा के ठिकानों पर कार्रवाई (फोटो- आजतक)
कंप्यूटर बाबा पर एक्शन, कांग्रेस ने पूछा- संत अब शैतान दिखने लगे 
बरगी बांध में 'रिसाव' बताकर वीडियो वायरल 

धर्मगुरु ने कहा कि "संवेदनशील" मुख्यमंत्री का पाखंड उजागर हो गया है क्योंकि उनके पास गौरक्षा पर चर्चा के लिए दस मिनट भी नहीं हैं.

Advertisement

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद धर्मगुरुओं ने कहा, "इस निष्क्रियता और उपेक्षा के विरोध में, पूरा संत समुदाय, धर्मप्रेमी, किसान और युवा एकजुट होकर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में 'गौ माता न्याय यात्रा' का आयोजन कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा.

बता दें कि कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश की राजनीति और धार्मिक जगत में लंबे समय से एक्टिव हैं. उन्होंने पहले भी नर्मदा संरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर यात्राएं निकाली हैं. इस बार की यात्रा गौ संरक्षण को लेकर यात्रा का ऐलान करके बाबा ने सूबे की बीजेपी सरकार के लिए परेशानी बढ़ा दी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement