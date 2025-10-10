MP: RSS प्रचारक से मारपीट पर बवाल, 5 आरोपी गिरफ्तार; 2 सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड और थाना प्रभारी लाइन अटैच

मध्य प्रदेश के बैतूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रचारक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना के बाद बैतूल के मुलताई में तनाव पसर गया है. पुलिस ने घटना में 5 आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है. एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि कार्रवाई में देरी से करने के कारण दो सब-इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया गया है और मुलताई टीआई देवकरण डेहरिया को लाइन अटैच कर दिया गया है.

बैतूल के मुलताई में गुरुवार शाम उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब RSS के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ एक समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने विवाद के बाद मारपीट कर दी. घटना के बाद नगर में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई और देखते ही देखते दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर आमने-सामने आ गए.

बताया जा रहा है कि आरएसएस जिला प्रचारक शिशुपाल यादव किसी कार्य से बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान आरोपी युवकों में से एक ने उनकी बाइक को कट मार दिया. इसके बाद के साथ उनकी कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई. इस घटना में यादव को हल्की चोटें आई हैं.

घटना की सूचना फैलते ही नगर में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए. वहीं, दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने पक्ष में जुट गए. गांधी चौक, बस स्टैंड और मुख्य बाजार क्षेत्र में दोनों पक्षों के लोग एकत्र हो गए और नारेबाजी शुरू हो गई और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. देखें Video:-

Advertisement

तनाव बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया. मौके पर कलेक्टर, एसपी, एसडीओपी, टीआई सहित भारी पुलिस बल पहुंचा. स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पांच आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए है.

घटना के बाद नगर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की सख्त निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों ने देर रात तक गश्त जारी रखी. फिलहाल मुलताई में स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है.

---- समाप्त ----