Exclusive: 20 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार Coldrif सिरप ओडिशा और पुडुचेरी भी हुई सप्लाई, मालिक रंगनाथन गिरफ्तार, MP पुलिस करेगी पूछताछ

Coldrif Deaths: चेन्नई स्थित श्रीसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रंगनाथन को MP पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. खुलासा हुआ है कि कंपनी ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप मध्य प्रदेश के अलावा ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में सप्लाई किया था.

Coldrif से MP में 20 बच्चे मर चुके.(File Photo:ITG)
मध्य प्रदेश में दूषित Coldrif कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है. श्रीसन फार्मा (Sresan Pharmaceutical) के मालिक एस रंगनाथन को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, इस बात का खुलासा हुआ है कि यह जहरीला सिरप केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि ओडिशा और पुडुचेरी में भी सप्लाई किया गया था.

छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने ANI को बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें चेन्नई (तमिलनाडु) की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) लाया जाएगा. 

 इससे पहले, जाँच अधिकारी ने न्यूज एजेंसी भाषा को बताया था कि कंपनी का मालिक जांच शुरू होने से तीन दिन पहले ही परिसर छोड़कर भाग चुका था, जिसके बाद एमपी पुलिस की एसआईटी उसकी तलाश कर रही थी. हालांकि, वह पकड़ में आ चुका है. 

मध्य प्रदेश पुलिस की एक सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के नेतृत्व में गठित 7 सदस्यीय SIT ने बुधवार को तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित कंपनी की फैक्ट्री और दफ्तर में छानबीन की. कांचीपुरम के सुंगुवरछत्रम स्थित विनिर्माण संयंत्र को पहले ही सील कर दिया गया है.

मामले की जांच के बीच MP सरकार ने दो औषधि निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक उप निदेशक को निलंबित कर दिया और राज्य के औषधि नियंत्रक का तबादला कर दिया. वहीं, छिंदवाड़ा के डॉ. प्रवीण सोनी को भी लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

20 मौतें, 5 की हालत गंभीर

MP के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बुधवार को बताया कि दूषित कफ सिरप पीने से राज्य के 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि पांच बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. इन मौतों का कारण जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से जुड़ी किडनी फेलियर है. 

