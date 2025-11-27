scorecardresearch
 
मुख्यमंत्री मोहन यादव के डॉक्टर बेटे की शादी का कार्ड आया सामने, सामूहिक सम्मेलन में करेंगे विवाह

CM Mohan Yadav son Wedding: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के डॉक्टर अभिमन्यु यादव (M.B.B.S., M.S.) का विवाह डॉ. इशिता यादव पटेल (M.B.B.S.) के साथ उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा.

30 नवंबर को उज्जैन में होगी CM के बेटे की शादी.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी बेहद सादगीपूर्ण तरीके से करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री के बेटे का विवाह 30 नवंब को उज्जैन में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा. यादव परिवार ने अपने बेटे की शादी के लिए जो निमंत्रण कार्ड छपवाया है, वह भी अत्यंत सामान्य और संदेशपरक रखा गया है. 

शादी के कार्ड में निमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा, ''मेरे आत्मज डॉ. अभिमन्यु यादव (M.B.B.S., M.S.) संग डॉ. ईशिता यादव पटेल (M.B.B.S.) के मंगल परिणय के पावन प्रसंग पर आप सादर सविनय आमंत्रित हैं.

शुभदिन है 30 नवंबर 2025, अगहन शुक्ल दशमी, रविवार है.

बेटे के शुभ विवाह को हमारे परिजनों की शुभेच्छानुसार सामूहिक विवाहोत्सव में परिणीत किया है. सामाजिक सरोकार के पावन उद्देश्य से रचे पगे सामूहिक विवाह समारोह के उल्लास में सामाजिक समरसता और सद्भाव से परिपूर्ण इस सामूहिक परिणय मंगल समारोह में 21 नवयुगल परिणय बंधन में गुंथित होंगे.

इन्हीं 21 जोड़ों के साथ गठबंधन में सप्तपदी सप्तवचनों के साथ मेरे सुपुत्र भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे. इस पवित्र आयोजन में आपका आगमन हमारा और नवयुगलों का परम सौभाग्य होगा. सभी नवदम्पत्ति आपके आशीर्वाद से अभिसिंचित होकर सौभाग्यशाली होंगे. आपके पधारने से कार्यक्रम की गरिमा में भी अभिवृद्धि होगी.

आपके शुभाशीष के आकांक्षी...उपहार के लिये क्षमा...आपका आशीर्वाद ही नवयुगल हेतु अमूल्य उपहार है.''

इससे पहले, फरवरी 2024 में भी सीएम मोहन यादव ने राजस्थान के पुष्कर में अपने बड़े बेटे वैभव की शादी भी एक बेहद सादे समारोह में की थी. इस समय मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने महज तीन महीने हुए थे. 

BJP के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं. उनके जुड़े नजदीकी लोगों की मानें तो कई बार CM मोहन यादव यह कह चुके हैं कि शादी या अन्य कोई कार्यक्रम सादगी से ही होना चाहिए और उनकी इच्छा के अनुरूप ही छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की शादी बेहद ही सादगी से एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में की जा सकती है. 

