MP: दतिया में BJP-RSS से जुड़े लोगों को बनाया गया SIR असिस्टेंट, कलेक्टर ने माना 'गलती'

चुनाव आयोग के आदेश पर वोटर रोल के SIR के तहत घर-घर जाकर गिनती का काम पूरे मध्य प्रदेश में 4 नवंबर को शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चलेगा. ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे.

दतिया में BLO असिस्टेंट की नियुक्ति पर विवाद.(Photo:PTI)
दतिया में BLO असिस्टेंट की नियुक्ति पर विवाद.(Photo:PTI)

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए BJP-RSS से जुड़े लोगों को बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) का असिस्टेंट बनाया गया था. कलेक्टर ने  इसे 'गलती' बताया और अधिकारियों से इस बारे में सफाई मांगी.

दतिया प्रशासन  ने माना कि कुछ पॉलिटिकल लोगों के नाम 'गलती से' BLO असिस्टेंट के तौर पर जोड़ दिए गए थे, लेकिन कहा कि यह गलती गलत इरादे से नहीं की गई थी और उनके नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं.

लिस्ट के मुताबिक, हर BLO को पूरे राज्य में यह काम करने के लिए दो से तीन असिस्टेंट दिए गए हैं. विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुछ BLA असिस्टेंट सत्ताधारी BJP से जुड़े थे.

दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि BLA असिस्टेंट की लिस्ट में तीन नाम गलत तरीके से शामिल किए गए थे.

उन्होंने कहा, "मैंने ऑर्डर जारी नहीं किया. यह दतिया विधानसभा (चुनाव क्षेत्र) के SDM (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) ने जारी किया था. उन्हें अधिकारियों से लिस्ट मिली थी और तीन नाम गलत तरीके से शामिल किए गए थे."

कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने SDM को नोटिस जारी किया था, जिन्होंने बाद में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए.

वानखड़े ने कहा, "इन लोगों को लिस्ट से हटाया जा रहा है. अलग-अलग डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट के लिए नाम भेजे थे और तीन नाम गलती से जुड़ गए थे. कोई गलत इरादा नहीं था. अधिकारी (SDM) का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने गलती की. हमने उनसे पूछा है कि यह कैसे हुआ."

कांग्रेस ने साधा निशाना

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दतिया जिले के  SDM और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस से जारी एक लिस्ट शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि नियुक्त किए गए चार असिस्टेंट BJP से जुड़े थे. पटवारी ने लिस्ट में कथित तौर पर BJP के चार पदाधिकारियों के नाम मार्क किए, साथ ही दतिया जिला प्रशासन और भगवा पार्टी पर भी निशाना साधा.

पटवारी ने आरोप लगाया, "इलेक्शन कमीशन के बाद अब प्रशासन भी सत्ता में बैठे लोगों और सत्ताधारी संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता दिख रहा है! दतिया कलेक्टर का जारी किया गया ऑफिशियल ऑर्डर, जिसमें एक पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत कई BJP पदाधिकारियों को SIR के नाम से BLO असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है, सत्ता में बैठे लोगों के दबाव का सबसे शर्मनाक उदाहरण है."

उन्होंने कहा कि BJP सरकार SIR को 'संवैधानिक प्रक्रिया' कहती है, लेकिन हर संवैधानिक सिस्टम को पार्टी का एजेंडा लागू करने का टूल बनाया जा रहा है.

पटवारी ने जोर देकर कहा, "SIR का BJP के रंग में रंगना डेमोक्रेसी का अपमान है. कांग्रेस इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी. हम हर वोटर के अधिकारों की रक्षा के लिए अलर्ट हैं." जब PTI ने मार्क किए गए असिस्टेंट के मोबाइल फ़ोन नंबर पर कॉल किया, तो उनमें से एक ने BJP से जुड़ाव माना, जबकि दूसरे ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा है.

BLO असिस्टेंट में से एक बॉबी राजा बुंदेला ने कहा कि वह RSS से जुड़ा है, जबकि दूसरे, मनीष मिश्रा ने कहा कि वह भंडोनी शहर में BJP की यूथ विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) से जुड़ा था.

ध्यान दें कि BLO एक लोकल गवर्नमेंट/सेमी-गवर्नमेंट अधिकारी होता है, जो लोकल वोटर्स को जानता है और आम तौर पर उसी पोलिंग एरिया का वोटर होता है जो अपनी लोकल जानकारी का इस्तेमाल करके रोल को अपडेट करने में मदद करता है.

असल में, BLO ग्रासरूट लेवल पर EC का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो रोल रिवीजन के प्रोसेस में और उसे दिए गए पोलिंग एरिया से जुड़े रोल के बारे में असल फील्ड जानकारी इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाता है.

