भोपाल: युवक की हत्या के आरोप में फरार चल रहे दोनों कॉन्स्टेबल गिरफ्तार

MP News: भोपाल में 22 साल के इंजीनियर उदित गायकी को दो पुलिस कॉन्स्टेबलों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई. दोनों आरोपियों सस्पेंड कर दिया गया था. इसके बाद से दोनों फरार थे. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया. अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

युवक की पीटकर कर दी गई थी हत्या. (File Photo: ITG)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां 22 वर्षीय इंजीनियर उदित गायकी को दो पुलिस कॉन्स्टेबलों ने बेरहमी से पीटा. इससे उसकी मौत हो गई. आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया. इसके बाद हत्या का केस दर्ज हुआ. अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना बालाघाट में पदस्थ डीएसपी केतन अडलक के साले उदित के साथ हुई. आरोपी कॉन्स्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को घटना के बाद निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई तो दोनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया. दोनों आरोपी फरार हो गए थे.

यह भी पढ़ें: दो सिपाहियों ने DSP के साले को पीटकर मार डाला... भोपाल में सनसनीखेज कांड, फैमिली ने कहा- सीबीआई जांच हो

जांच में सामने आया कि पिटाई से पहले उदित का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ नाचते और मस्ती करते दिख रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि उदित बीच सड़क पर अपनी टी-शर्ट उतारकर डांस कर रहा था. घटना से पहले का ये वीडियो है. उसी दौरान दोनों पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और कहासुनी के बाद उदित के साथ मारपीट शुरू कर दी. उदित गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

उदित का परिवार अब इस हादसे से सदमे में है. पिता राजकुमार गायकी एमपीईबी में असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि यदि हत्या पुलिस वालों ने ही की है तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती. मामले में सीबीआई या एसआईटी से जांच कराई जाए. इस घटना ने मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है.

