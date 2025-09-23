scorecardresearch
 

Feedback

गरबा में बिना ID प्रूफ कोई एंट्री नहीं... भोपाल जिला प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइन

MP News: भोपाल जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन के तहत बिना पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) के किसी को भी गरबा पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य हैं.

Advertisement
X
गरबा में बिना आईडी के किसी को प्रवेश नहीं.(Photo:AI Generated)
गरबा में बिना आईडी के किसी को प्रवेश नहीं.(Photo:AI Generated)

राजधानी भोपाल में गरबा को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक, बिना आईडी प्रूफ यानी, पहचान पत्र के किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी. दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले के तमाम स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यह आदेश है. 

जिला प्रशासन के आदेश  के मुताबिक, गरबा, डांडिया औरअन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वहीं, आयोजन समिति को कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था औश्र फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

पोस्टर पर जूते-चप्पल और लट्ठ की फोटो.(Photo:ITG)
गरबा पंडाल में लगे चेतावनी भरे पोस्टर, लिखा- ⁠गैर-हिंदू आए तो छिड़केंगे गौमूत्र 
विहिप की सख्त गाइडलाइन जारी. (फाइल फोटो:ITG)
तिलक, गोमूत्र और वराह पूजन के बाद ही गरबा में प्रवेश... 'लव जिहाद' रोकने के लिए VHP की सख्त चेतावनी 
अपहरण में इस्तेमाल किया गया हथियार प्लास्टिक का था.(Photo: Screengrab)
Video: हथियार की नोक पर युवती अगवा, हैरान कर देगी अपहरण की ये कहानी 
pets fight became divorce reason IT couple.
घर में कुत्ते-बिल्ली की लड़ाई, तलाक तक की नौबत आई... इंजीरियर कपल की अजब काहनी 
Controversy over the entry of non-Hindus into the Garba pavilion; Tilak and Kalava required.
MP: गरबा पंडाल में गैर-हिंदुओं की नो एंट्री पर मंत्री क्या बोले 

इसके अलावा, आयोजन समिति यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध, आपत्तिजनक वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जाया जा सकेगा और न ही उसका इस्तेमाल या प्रदर्शन किया जा सकेगा.

वहीं, कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और इसका प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement