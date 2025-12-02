शादी समारोह के पास पेशाब करने पर विवाद, दुल्हन के चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या

मध्य प्रदेश के भिंड में पेशाब करने के विवाद पर से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या करने का आरोप प्रदेश के ही तीन लोगों पर है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. यह पूरा घटनाक्रम भिंड के गोहद इलाके में नेशनल हाईवे 719 पर 'दिलीप सिंह का पुरा' गांव में हुआ.

और पढ़ें

दरअसल, 'दिलीप सिंह का पुरा' गांव के रहने वाले गौरव गुर्जर के चचेरी बहन की बीती रात शादी थी. गौरव, नेशनल हाईवे 719 को पार करके शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था और पंडाल में घुस रहा था. तभी वहां एक कार आकर रुकी. कार में सवार तीन लोग कार से नीचे उतरकर पेशाब करने लगे. युवकों को शादी समारोह के नजदीक पेशाब करते देख गौरव ने इस बात का विरोध किया तो कार सवार लोगों ने गौरव के साथ मारपीट की. फिर आवेश में आकर कार सवार लोगों में से एक व्यक्ति ने गौरव को गोली मार दी, जिससे गौरव की मौत हो गई.

गोहद चौराहा थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है.मृतक के परिजन राहुल गुर्जर ने कहा कि- गौरव मेरे का लड़का था. घर से बाहर पेशाब करने के ऊपर विवाद हुआ था. 1 मिनट का विवाद था, उसी में गोली मार दी. इधर, टी आई थाना गोहद चौराहा मनीष धाकड़ ने कहा कि- गांव में गुर्जर समाज में शादी थी. वहां से तीन लोग फोर व्हीलर से निकले थे. निकलते समय शादी के घर के व्यक्ति से उनकी बहस और हाथापाई हो गई. इसके बाद कार सवार व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई.

---- समाप्त ----