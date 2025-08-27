MP: कलेक्टर ने दिखाई उंगली तो BJP विधायक ने तान लिया मुक्का; फिर जमकर हुआ बवाल

Bhind News: भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को उंगली दिखाई, तो विधायक ने भी कलेक्टर के मुंह पर मुक्का तान दिया. फिर दोनों के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई और बवाल होने लगा.

यह पूरा घटनाक्रम बुधवार को भिंड जिला मुख्यालय पर कलेक्टर बंगले पर घटित हुआ, जब भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे थे. पहले विधायक और उनके समर्थक बाहर नारेबाजी करते रहे. फिर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने समर्थकों के साथ मिलकर कलेक्टर के बंगले के दरवाजे को जोरदार धक्का देकर खोल दिया.

दरवाजा खुलते ही सामने शॉल ओढ़े हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव खड़े नजर आए. विधायक के इस रवैए को देखकर कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखा दी. कलेक्टर की उंगली देखकर विधायक इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने कलेक्टर को मारने के लिए मुक्का तान लिया.

इससे पहले कि कलेक्टर और विधायक आपस में उलझते, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर दिया. लेकिन बात यही नहीं थमी. इस उंगली और मुक्का के बीच कलेक्टर ने विधायक से कह दिया, ''चोरी नहीं चलने दूंगा.''

विधायक ने भी आवेश में आकर कह दिया, ''सबसे बड़ा चोर तो तू है.'' विधायक के यह कहते ही वहां मौजूद विधायक के समर्थकों ने 'भिंड कलेक्टर चोर' है के नारे लगाना शुरू कर दिए. देखें Video:-



कलेक्टर और विधायक के बीच बहस बाजी हुई तो, सुरक्षाकर्मियों ने बीच बचाव किया. कलेक्टर को तो बंगले के अंदर कर दिया गया, लेकिन बाहर विधायक ने हंगामा शुरू कर दिया. विधायक के समर्थक जमकर नारेबाजी करते रहे और खुद विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जमकर अपनी नाराजगी बड़बड़ाते हुए निकालते रहे.

हंगामे की खबर जैसे ही पुलिस अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो, एडीएम एलके पांडे समेत पुलिस के अन्य अधिकारी कलेक्टर बंगले पर पहुंच गए. यहां विधायक को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माने. इसके बाद बात ऊपर तक पहुंची.

प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने खुद विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से बात की. जिसके बाद विधायक का गुस्सा शांत हुआ और विधायक कलेक्टर बंगले से वापस चले गए.

आखिर ये खाद कहां जा रहा है?

इस मामले में जब विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से बातचीत की गई तो विधायक ने कहा कि किसानों को खाद मिलने में परेशानी हो रही है, पर्याप्त खाद उपलब्ध है लेकिन वितरण व्यवस्था सही नहीं है. किसान जब हमारे पास आए तो हम किसानों के साथ कलेक्टर के पास पहुंचे थे. हमारी प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से बात हो गई है, जब खाद पर्याप्त मात्रा में है तो सोसाइटियों पर क्यों नहीं पहुंच रहा है? आखिर ये खाद कहां जा रहा है?

बता दें कि भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा अक्सर अपने तेज तर्रार रवैए की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इससे पहले भी वह ऐसे काम कर चुके हैं कि देशभर में चर्चा का विषय बन चुके हैं.

