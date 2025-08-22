scorecardresearch
 

Feedback

इस फ्लाईओवर के नीचे 50 हजार पौधे, बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और पार्क... 23 अगस्त को नितिन गडकरी करेंगे ओपनिंग

1052 करोड़ रुपये की लागत से बना 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है. इसमें रेल मार्ग के ऊपर बना 192 मीटर लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज खास है.

Advertisement
X
MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर.
MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव 23 अगस्त को जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और आधुनिक फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे. यह फ्लाईओवर जबलपुर को बेहतर यातायात व्यवस्था और महानगरीय पहचान देगा. मदनमहल से दमोह नाका तक बना यह फ्लाईओवर शहर के विकास में महत्वपूर्ण कदम होगा.

1052 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है. इसमें रेल मार्ग के ऊपर बना 192 मीटर लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज खास आकर्षण है.

इसके अलावा, तीन बो-स्ट्रिंग ब्रिज भी बनाए गए हैं, जिनमें दो रानीताल और एक बलदेवबाग में हैं. ये सभी पुल स्टील से बने हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है. 

सम्बंधित ख़बरें

मदनमहल से दमोह नाका फ्लाई ओवर का होगा लोकार्पण.
MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर... ₹1100 करोड़ आई लागत, गडकरी करेंगे लोकार्पण 
चोर महिला से बरामद किए गए आभूषण.
YouTube चैनल फेल होने पर यूट्यूबर बनी चोर, रिश्तेदार के घर में लगाई ₹10 लाख की सेंध  
पिता की हत्या मामले में बेटे गिरफ्तार. (Photo: Representational )
MP: शराब पीकर पिता करता था लड़ाई, बेटों ने मिलकर कर दी हत्या 
(Photo: AI-generated)
बैंक से 14 करोड़ का सोना और 5 लाख कैश लूटा... 20 मिनट में दिया वारदात को अंजाम  
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया- (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश: मां ने शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो युवक ने कर दी लड़की की हत्या 

यह संरचना आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है. फ्लाईओवर के निर्माण में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है. इसके नीचे 50 हजार पौधे लगाए गए हैं, जो शहर को हरा-भरा बनाएंगे और प्रदूषण कम करेंगे.

जबलपुर का मदनमहल-दमोह नाका फ्लाईओवर

नागरिकों के लिए फ्लाईओवर के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और बच्चों का पार्क बनाया गया है. यह न केवल यातायात सुविधा देगा, बल्कि सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र भी बनेगा. 

Advertisement

साथ ही, 10 स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे आवागमन आसान होगा.यह फ्लाईओवर यातायात में बड़ा बदलाव लाएगा. पहले मदनमहल से दमोह नाका तक 40-45 मिनट लगते थे, अब यह दूरी 6-8 मिनट में तय होगी. इससे समय और ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और व्यापार को रफ्तार मिलेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement