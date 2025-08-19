scorecardresearch
 

ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी के केस में नया मोड़, 14 दिन बाद मां को किया फोन, ग्वालियर का कांस्टेबल भी शक के घेरे में

Archana Tiwari Missing Update: फैमिली ने दावा किया है कि अर्चना सकुशल है और उसने आज परिवार से फोन पर बात की है, जिसमें उसकी मां से भी बातचीत हुई. हालांकि, यह साफ नहीं है कि अर्चना ने कहां से कॉल किया.

कटनी की लापता अर्चना तिवारी का लगा सुराग.
MP के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी के लापता होने का मामला नया मोड़ ले चुका है. 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के बाद अर्चना रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी. अब उसके परिवार ने दावा किया है कि अर्चना सकुशल है और उसने आज परिवार से फोन कॉल पर बात की है, जिसमें उसकी मां से भी बातचीत हुई. हालांकि, यह साफ नहीं है कि अर्चना ने कहां से कॉल किया?

इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है कि अर्चना का ट्रेन टिकट ग्वालियर के एक पुलिस कांस्टेबल ने बुक किया था. इसके आधार पर रेलवे पुलिस (GRP) ने ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाना पहुंचकर संबंधित कांस्टेबल से पूछताछ शुरू कर दी है. 

GRP को इस बात के सबूत मिले हैं कि अर्चना का टिकट उसी कांस्टेबल ने बुक किया गया था. अर्चना के लापता होने के बाद से पुलिस और GRP लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि अर्चना कहां से कॉल कर रही थी?

फिलहाल परिवार और प्रशासन इस मामले में और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं.

