'When I Love You, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूं...', कथावाचक जया किशोरी ने क्यों कही ये बात

Jaya kishori life tips: जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचिका, भजन गायिका और मोटिवेशनल स्पीकर हैं. कोलकाता में जन्मी जया किशोरी ने छोटी उम्र से ही भजनों और श्रीमद्भागवत कथा पढ़ने की शुरुआत की थी. जया किशोरी की आवाज और बात करने की शैली में सरलता, मिठास और भक्ति भाव झलकता है, जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है.

जया किशोरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वे किसके लिए जान दे सकती हैं. दरअसल, उन्होंने इस बात का जिक्र अपने डिटैचमेंट गेम को लेकर कही है. तो आइए पूरी बात जानते हैं.

क्या है जया किशोरी का डिटैचमेंट गेम



जया किशोरी वीडियो में कह रही हैं, 'मेरा डिटैचमेंट गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है. डिटैचमेंट का मतलब है किसी चीज, व्यक्ति या परिणाम से भावनात्मक रूप से इस तरह दूर होना कि आपका संतुलन न बिगड़े.'

जया किशोरी ने आगे कहा, 'जैसे When, I Love You, तो मैं जान दे सकती हूं आपके लिए. लेकिन अगर कुछ भी इधर-उधर हुआ तो मैं आपको जानने से भी इनकार कर सकती हूं.'

क्या होता है डिटैचमेंट

डिटैचमेंट एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्ट्रैटेजी है जिसे लोग खासकर रिश्तों, डेटिंग और पावर डायनामिक्स में इस्तेमाल करते हैं. डिटैचमेंट गेम का मतलब है, खुद को भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर दिखाना या कर लेना.

डिटैचमेंट गेम कैसे काम करता है?

डिटैचमेंट का असली मतलब किसी को नजरअंदाज करना या 'गेम' खेलना नहीं है, बल्कि अपने आपको सेंटर ऑफ एनर्जी बनाना है. जब आप हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते और अपना पूरा फोकस अपनी लाइफ, काम और पर्सनल ग्रोथ पर रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक 'हाई वैल्यू' इंसान बन जाते हैं.



यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक सच्चाई होनी चाहिए कि आपकी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें आप बिजी और खुश हैं. जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि आपकी खुशी या पहचान उनके रिप्लाई या व्यवहार पर टिकी नहीं है तो उनके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट और आपको गहराई से जानने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती है.

किसी से अटैचमेंट से बचने के लिए, खुद को इमोशनली सेफ रखने के लिए, कंट्रोल और अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए और रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए लोग इसे फॉलो करते हैं.

लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अधिक डिटैचमेंट सामने वाले को कन्फ्यूज या हर्ट कर सकता है और वहीं हेल्दी रिलेशनशिप में डिटैचमेंट नहीं, क्लैरिटी और रिस्पेक्ट जरूरी है.

