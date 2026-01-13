scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दोपहर में खाना-खाने के बाद नींद क्यों आती है? जानें साइंटिफिक कारण

दोपहर में लंच करने के बाद सुस्ती और नींद आना काफी सामान्य है. एक्सपर्ट कहते हैं कि दोपहर में पावर नैप लेने से अधिक फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होता है. लेकिन ये नैप कितनी देर का होना चाहिए, इस बारे में जानकारी होनी जरूरी है.

Advertisement
X
अधिकतर लोगों को दोपहर के खाने के बाद नींद आती है. (Photo: Pixabay)
अधिकतर लोगों को दोपहर के खाने के बाद नींद आती है. (Photo: Pixabay)

दोपहर में नींद आना काफी कॉमन है, खासकर खाना खाने के बाद. ये नींद किसी भी उम्र, जेंडर या काम वाले लोगों को आ सकती है. हो सकता है आप भी उन लोगों में से हों कि जब आप दोपहर में खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको सुस्ती आने लगती है और यदि उसी जगह पर बैठे रहें तो नींद भी आने लगती है. दरअसल, ये शरीर की एक नेचुरल जरूरत है जिसे सही तरीके से फॉलो किया जाए तो नुकसान नहीं, फायदा ही मिलता है. लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है, पहले ये भी जान लीजिए.

दोपहर में ही नींद क्यों आती है?

स्लीप मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन के डॉ. एन. रामकृष्णन के मुताबिक, अगर दोपहर की नींद रात की नींद को खराब न करे तो छोटी‑सी नैप बिल्कुल ठीक है. दरअसल, हमारे शरीर की नींद की सबसे अधिक जरूरत रात में होती है लेकिन दूसरी सबसे बड़ी 'स्लीप प्रोपेन्सिटी' यानी नींद आने की प्रवृत्ति दोपहर में लंच के बाद लगभग 1 से 2 या 2:30 बजे के बीच होती है.'

'इस समय शरीर खुद नैप लेना चाहता है इसलिए अधिकतर लोगों को इसी स्लॉट में झपकी आने लगती है. लेकिन ध्यान रखें इसे 'नैप' ही रहना चाहिए, लंबी नींद नहीं.'

'दोपहर की झपकी 10 से 30 मिनट के बीच हो सकती है लेकिन पावर नैप का सही नंबर करीब 20 मिनट माना जाता है यानी लगभग 20 मिनट सोने के बाद इंसान अधिक फ्रेश महसूस करता है.'

Advertisement

पावर नैप क्या है?

डॉक्टर के मुताबिक, सही समय पर थोड़े समय सोने को पावर नैप कहा जाता है. इसके बाद जब व्यक्ति उठता है तो वह अधिक फ्रेश महसूस करता है और उसकी एनर्जी भी अधिक बढ़ जाती है.

'अगर आपके वर्क शेड्यूल में छोटी नैप आपकी रात की नींद में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है तो दोपहर में थोड़ी सी झपकी बिल्कुल ठीक है. लेकिन दोपहर में बहुत लंबी या बार‑बार गहरी नींद लेने से रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है इसलिए ऐसा करने से बचें.'

पावर नैप लेने का सही तरीका

पावर नैप लेने का सबसे अच्छा समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच होता है. इस समय शरीर का तापमान थोड़ा गिरता है और प्राकृतिक रूप से सुस्ती महसूस होती है. शाम 4 बजे के बाद झपकी न लें, वरना यह आपकी रात की नींद में खलल डाल सकती है.

अगर आप 30 मिनट से ज्यादा सोते हैं तो आपका शरीर 'गहरी नींद' में चला जाता है. ऐसे में जब आप उठते हैं, तो ताज़गी के बजाय सिर भारी लगना और सुस्ती महसूस होती है. यदि आप बहुत ज्यादा थकान में हैं, तो सीधे 90 मिनट की नींद लें ताकि एक पूरा स्लीप साइकिल पूरा हो सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement