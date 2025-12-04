किडनी के डॉक्टर ने घटाया 40 किलो वजन, खुद बताया, अपनाया था ये एक आसान तरीका

Weight Loss Tips: मोटापा इस समय सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, जिससे अधिकतर लोग जूझ रहे हैं. वजन घटाने के लिए लोग तरह-तरह की डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए कोई सेफ और असरदार तरीका ढूंढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है. जिम में पसीना बहाने और डाइटिंग करने के बाद भी लोगों का वजन कम नहीं हो रहा है.
MBBS MRCP(UK) नेफ्रोलॉजी डॉ. अर्जुन सभरवाल कभी मोटापे से जूझ रहे थे और उन्होंने करीबन 40 किलो वजन घटाया था. किडनी के डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर लोगों को तरीका बताया है, जिसकी मदद से वो वजन कम कर पाए थे. यह तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो सुरक्षित और स्थायी रूप से वेट लॉस करना चाहते हैं.
नेफ्रोलॉजिस्ट ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 2 साल में खुद 40 किलो वजन कम किया है और वजन घटाने का एकमात्र तरीका कैलोरी की कमी है. उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में हॉस्पिटल में एक मरीज ने उनसे वजन घटाने का बेसिक प्रिंसिपल पूछा.
तब उन्होंने उसे कहा कि चाहे प्रोटीन बढ़ाना हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी हो, जिम जाना हो. मूल सिद्धांत बहुत आसान है कि हर चीज को कैलकुलेट करें और अपनी कैलोरी गिनें.
उन्होंने वीडियो के कैप्शन में इसे समझाते हुए लिखा, 'फैट लॉस का साइंस'
1 किलो बॉडी फैट = लगभग 7700 कैलोरी
मतलब, अगर आप हर दिन लगभग 1200 कैलोरी का डेफिसिट बनाते हैं, तो 1 हफ्ते में लगभग 1 किलो फैट कम हो सकता है.
यह तीन चीजों से मिलकर होता है-
क्योंकि आप शरीर को जरूरत से थोड़ी कम कैलोरी दे रहे हैं, जिससे शरीर स्टोर किया हुआ फैट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है और धीरे-धीरे फैट कम होता है.
डॉ. सभरवाल आगे कहते हैं कि शुरुआत में चैलेंज महसूस होगा, पहला हफ्ता मुश्किल होगा, दूसरा वीक आसान होगा और तीसरे हफ्ते तक यह आदत बन जाएगी. लेकिन इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा अहम है और वो आपकी इच्छाशक्ति और निंरतरता है, जो आपको इसमें कामयाबी दिलाएगी.
डॉ. सभरवाल लास्ट में इस बात पर जोर देते हैं कि स्थायी वजन घटाने का मतलब एकदम रिजल्ट या मुश्किल डाइट्स नहीं है, बल्कि यह आपकी कैलोरी को समझने और कंसिस्टेंसी बनाए रखने और उस पर बने रहने के दृढ़ संकल्प के बारे में है.