Anushka sharma health: 37 में 27 का फिगर, अनुष्का शर्मा ने क्यों छोड़ा दूध, चीनी और गेहूं खाना

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की सबसे फिट और सुंदर एक्ट्रेसेस में एक हैं जो अपनी सुंदरता, मेहनत और एक्टिंग स्किल्स से फैन्स के दिलों पर राज करती हैं. अनुष्का शर्मा अपनी फिटनेस के प्रति काफी गंभीर रहती हैं और इसके लिए काफी मेहनत भी करती हैं. वो 37 साल की हैं और दो बच्चों की मां हैं लेकिन अभी भी वो 27 साल की नजर आती हैं.

अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कई चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया जिन्हें छोड़ना आप सोच भी नहीं सकते हैं. अनुष्का ने खुद एक इंटव्यू में खुलासा किया था कि वो गेहूं, चीनी और डेयरी फूड्स का सेवन नहीं करती हैं.

क्यों छोड़ा चीनी, दूध और गेहूं

कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का से जब पूछा गया कि आपकी डाइट के बारे में ज्यादा खबरें नहीं आती हैं. चीट डे पर अनुष्का क्या खाती हैं तो इस पर उन्होंने कहा, 'ऐसा कोई चीट डे नहीं होता है. मैं कुछ चीजें अवॉइड करती हूं. मैं ग्लूटन नहीं खाती, मतलब गेहूं नहीं खाती. मैं चीनी नहीं खाती. मैं दूध और उससे बनीं चीजें भी नहीं खाती हूं. इसके जो ऑल्टर्नेटिव्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं जो मैं खाती हूं.'

'मैं अमरंथ, बाजरा, ज्वार, राजगीरा और किनोआ की रोटी खाती हूं. मेरी मां गढ़वाली हैं तो पहाड़ों के लोग राजगीरा जैसी ये चीजें पहले से ही खाते आ रहे हैं. अब मैं अपनी मां से ये चीजें बनाने के लिए बोलती हूं तो वो कहती हैं कि ये तो हम कब से खाते आए हैं.'

चीनी ना खाना कैसे फायदेमंद

अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट 'हेल्थलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार रिफाइंड शुगर से परहेज आपके स्वास्थ्य में जबरदस्त बदलाव ला सकता है. फलों, सब्जियों और बाकी खाद्य पदार्थों में भी चीनी होती है लेकिन वो नेचुरल होती है इसलिए आपके अंदर किसी ना किसी रूप में वो जा रही है. ऐसे में अलग से चीनी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है.

चीनी का सेवन छोड़ने या फिर बहुत कम करने से आपका वजन कंट्रोल में रहता है. आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी स्किन बेहतर होती है, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम होता है. आपके दांत, लिवर और दिल की हेल्थ भी अच्छी रहती है तो इसलिए अनुष्का शर्मा की तरह इससे छोड़ना घाटे का सौदा नहीं है.

दूध

दूध वैसे तो कई फायदे देता है. कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होने की वजह से ये हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत और ओवरऑल हेल्थ अच्छी करता है. लेकिन कई लोग वजन मेंटेन रखने और खुद स्लिम करने के लिए दूध से परहेज करते हैं. इसकी जगह वो बादाम का दूध, ओट्स, सोयाबीन और नारियल के दूध का सेवन करते हैं.

गेहूं

कई लोग जिन्हें गेहूं से एलर्जी है या फिर जिन्हे नहीं भी है, वो भी गेहूं का सेवन नहीं करते हैं. ऐसा लोग वजन कम करने और पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए करते हैं.

