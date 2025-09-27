घर में लगे पर्दों पर जमी धूल चुटकियों में होगी साफ, लगने लगेंगे बिलकुल नए

घर में खिड़कियों और दरवाजों पर लगे पर्दे सबसे ज्यादा गंदे होते हैं. प्लास्टिक से लेकर अलग-अलग प्रकार के फैब्रिक के इन पर्देों को साफ करना भी मुश्किल लगता है. अगर आप इन्हें ठीक से साफ और सुखा नहीं कर पाते तो ये काफी भद्दे और पुराने दिखने लगते हैं. यहां हम आपको इन्हें साफ करने के कुछ आसान तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप बिना ज्यादा मेहनत के इन्हें साफ कर सकते हैं और नए जैसा चमका सकते हैं.
ऐसे करें पर्दों की धुलाई
1- पर्दों को धोने पहले उन्हें रात भर के लिए साबुन वाले पानी में भिगोकर छोड़ दें. ऐसा करने से उन पर लगा मैल नर्म हो जाएगा और वो आसानी से साफ होंगे. इसके बाद उन्हें मशीन में डालें और डेलिकेट मोड पर ठंडे पानी से साफ करें. पद्रों को धोने के लिए हल्के डिटर्जेंट का ही प्रयोग करें ताकि उनका रंग खराब न हो.
2- अगर पर्दे रेशम या किसी नाजुक कपड़े के हैं तो मशीन में धोने से बचें. आप उन्हें ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट के साथ भिगोकर रखें और एक से दो घंटे बाद हल्के हाथों से रगड़कर धोए और फिर हल्की धूप या दवा में सुखाएं.
3- इसके अलावा पर्दों को धोने से पहले उन्हें उतारकर किसी खुली जगह पर ले जाकर अच्छे से झाड़ें. इससे उनकी सतह पर जमी धूल निकल जाएगी और फिर आपको उन्हें धोना आसान हो जाएगा.
4- इसके लिए आप चाहें तो वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप पर्दों को नहीं हटा सकते तो सॉफ्ट ब्रश अटैचमेंट वाले वैक्यूम क्लीनर से हल्के-हल्के से साफ करें. यह तरीका पर्दों पर जमा ऊपरी धूल और गंदगी को हटा देता है.
पर्दों को इस तरह ही सुखाएं
पर्दों को हमेशा सीधी धूप में डालने से बचाें. उन्हें छाया में डालें या फिर बहुत हल्की धूप में ही डालें. सीधी धूप से उनका रंग फीका पड़ सकता है.