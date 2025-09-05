Exclusive: 500 Gm चावल, 600 ग्राम चिकन-मछली...'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ ने ऐसे मस्कुलर बनाई बॉडी, ट्रेनर ने बताया सीक्रेट

Tiger shroff fitness secret for baaghi 4 movie: टाइगर श्रॉफ उन एक्टर्स में से एक हैं जो दमदार स्टंट्स और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ-साथ फिटनेस के लिए पूरी इंडस्ट्री में जाने जाते हैं. हीरोपंति मूवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले टाइगर की अपकमिंग मूवी 'बागी 4' 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. इस मूवी में टाइगर को काफी खूंखार रोल में दिखाया गया है जिसमें उनकी फिजिक भी काफी ब्रॉड और मस्कुलर लग रही है. टाइगर ने 'बागी 4' में रॉनी के कैरेक्टर के लिए कैसे जिम में मेहनत की और कैसी डाइट ली इस बारे में हमने उनके फिटनेस कोच नितेश शर्मा से बात की. उन्होंने बताया कि इस मूवी के लुक के लिए टाइगर ने कैसे मेहनत की और डाइट की.

फिटनेस कोच नितेश शर्मा ने Aajtak.in को बताया, 'बागी 4 में टाइगर को रॉनी के लुक के लिए तैयार करने के लिए हमें लगभग 7-8 महीने का समय लगा. हालांकि टाइगर एथलीट हैं, उनकी फिजिक पहले से ही काफी अच्छी लेकिन इस मूवी के लुक के लिए हमें उन्हें लड़के से एक आदमी का लुक देना था.'



'आप देखेंगे कि पिछली मूवीज के लुक्स से इस मूवी में टाइगर अधिक चौड़े, मस्कुलर, हैवी और शॉर्प दिख रहे हैं. हमने उनकी अपर बॉडी पर काफी काम किया है ताकि उनकी चौड़ाई बढ़ सके. इसके अलावा हमने उनकी बॉडी को ऐसा बनाया ताकि वो पहले से अधिक ठोस (सॉलिड) दिख सकें.'



'टाइगर का डेडिकेशन, डाइट और वर्कआउट रूटीन से उनका जो मस्कुलर लुक सामने आया वो आप ट्रेलर में देख ही चुके हैं.'

कोच नितेश ने बताया, 'टाइगर को इस मूवी के लुक के लिए उनकी डाइट में कुछ बदलाव किए गए थे. इसका कारण था कि मुझे उनकी बॉडी का साइज और हैवी करना था, इसके लिए उनकी डाइट में कार्ब जोड़ना था. साथ ही वो मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक, डांस और कार्डियो सेशंस भी करते हैं और उनकी बॉडी में क्रैम्प ना आएं, इसका भी ख्याल रखना था.'



'टाइगर करीब 4000-4500 कैलोरीज लेते थे यानी वो उतनी कैलोरीज लेते थे जितनी कैलोरीज 2 आम इंसान अपनी रोजाना की लाइफ में लेते हैं. टाइगर की डाइट में 600 ग्राम व्हाइट राइस (उबले हुए) शामिल थे जिन्हें वे दिन में 2 बार लेते थे. इसके साथ ही कार्ब के सोर्स में दिन में 2 बार 300-300 ग्राम शकरकंद खाते थे.'

'प्रोटीन के सोर्स के रूप में वे रोजाना 10 अंडे, 200 ग्राम फिश और 400 ग्राम चिकन खाते थे. ब्रेकफास्ट में ओट्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स लेते थे.'

'मसल्स क्रैम्प से बचने के लिए रोजाना करीब 6 से 7 लीटर पानी पीते थे जिसमें हल्का सा नमक मिलाते थे. इस डाइट रूटीन को वो तब से फॉलो कर रहे हैं, जब से हमने उनका इस मूवी के लिए लुक प्लान किया था.'

टाइगर श्रॉफ का वर्कआउट रूटीन कैसा था?

नितेश बताते हैं, 'टाइगर उन लोगों में से हैं जो कुछ भी हो जाए लेकिन अपना वर्कआउट रूटीन कभी नहीं छोड़ते. मूवी के इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी वो मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक, डांस और कार्डियो सेशंस जाना नहीं भूलते. कई बार कार्डियो के लिए वो ट्रेडमिल पर 5 किलोमीट की रनिंग भी करते हैं.'

'मूवी वाला लुक देने के लिए हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और खासकर कि अपर बॉडी पर अधिक फोकस किया. ब्रॉड दिखने के लिए चेस्ट, बैक और शोल्डर मसल्स को हैवी ट्रेन किया था. हाइपरट्रॉफी टेक्नीक ने उन्हें साइज को बढ़ाने में काफी मदद की थी. टाइगर हमेशा 2 बॉडी पार्ट को एक बार में ट्रेन करते थे.'

'बैक मुख्य मसल्स के तौर पर करते थे तो उसके साथ बाइसेप्स भी ट्रेन होते थे. इसके अलावा चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स, लेग्स के साथ शोल्डर ट्रेन करते थे. इससे वह वीक में 2 बार हर मसल्स के अलग-अलग पार्ट को ट्रेन करते थे.'

'टाइगर को साइज बढ़ाने के लिए इसलिए अधिक समय नहीं लगा क्योंकि वो सालों से वर्कआउट कर रहे हैं और उनकी फिजिक नॉर्मल दिनों में भी काफी अच्छी रहती है. इस बार उन्होंने बस साइज गेन करना था.'

कोच नितेश कहते हैं, 'हर इंसान की बॉडी अलग-अलग होती है इसलिए कभी भी यंगस्टर्स सेलेब्स के फिटनेस रूटीन और डाइट को फॉलो न करें. हम लोग उनके डाइट प्लान उनकी रिपोर्ट, एलर्जी, रूटीन देखकर बनाते हैं. यदि ऐसा ही होता तो हर इंसान एक जैसी डाइट फॉलो करके अपनी फिजिक मेंटेन कर लेता.'

'यदि आप लोग फिजिक बनाना चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड फिटनेस कोच के अंडर में रहकर शुरुआत करें ताकि वो आपका गोल समझने के बाद आपकी मदद कर सके. साथ ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग, घंटों तक वर्कआउट नहीं बल्कि डिसिप्लीन, बैलेंस डाइट, मॉड्युरेट वर्कआउट और प्रॉपर रेस्ट से आपको रिजल्ट मिलते हैं.'

