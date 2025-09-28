Kidney के लिए नेचुरल दवाएं हैं ये हर्ब्स, घटाती हैं किडनी फेलियर का खतरा

किडनी के ऊपर हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है. किडनी का सबसे जरूरी काम खून से अपशिष्ट पदार्थों (वेस्ट मटीरियल) और (एक्स्ट्रा लिक्विड्स) को हटाना है. क्रिएटिनिन भी एक ऐसा ही वेस्ट मटीरियल है जिसे किडनी शरीर से बाहर निकालती है. लेकिन अगर किडनी का फंक्शन खराब होने लगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन जमा होने लगता है और यह किडनी रोग या किडनी की खराबी का संकेत हो सकता है.

किडनी के लिए खतरनाक है क्रिएटिनिन

क्रिएटिनिन मांसपेशियों के टूटने से बनने वाला एक वेस्ट मटीरियल है और किडनी इसे ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकालती है. खून में क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर अक्सर इस बात का संकेत होता है कि गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव के अलावा कुछ प्राकृतिक सप्लिमेंट्स किडनी फंक्शन को बेहतर बनाने और क्रेटिनिन के लेवल को कम करने में मददगार होते हैं. यहां हम आपको पांच ऐसे सप्लिमेंट्स बता रहे हैं जिनका सेवन आपकी किडनी के लिए काफी अच्छा होता है. हालांकि आपको इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है.

रेहमानिया ग्लूटीनोसा (Rehmannia glutinosa)

रेहमानिया ग्लूटीनोसा एक प्राचीन जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल पारंपरिक चीनी चिकित्सा में सदियों से किया जाता रहा है और यह किडनी और एड्रिनल फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती है. इसमें इरिडोइड ग्लाइकोसाइड और कई ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी को सूजन और टॉक्सिंस से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं.

काइटीन (Chitin)

काइटीन पेट में फैट और अपशिष्ट पदार्थों से जुड़कर किडनी पर दबाव को काफी कम कर सकता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि काइटीन के सेवन से क्रिएटिनिन का स्तर कम हो सकता है और क्रॉनिक किडनी रोग (CKD) के रोगियों में किडनी और गुर्दे के कार्य में काफी सुधार होता है. इसका उपयोग वजन प्रबंधन, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने और किडनी से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ देने जैसे कई उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है.

फार्मास्यूटिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि क्रॉनिक किडनी फेलियर वाले रोगियों में 4 सप्ताह तक काइटीन लेने के बाद सीरम में यूरिया और क्रिएटिनिन का स्तर काफी कम हो गया. यह केकड़े, झींगा और लॉबस्टर जैसे समुद्री जीवों के खोल से प्राप्त एक प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड है.

क्वेरसेटिन (Quercetin)

क्वेरसेटिन फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर होता है जो आमतौर पर सेब, बेरी, प्याज और पत्तेदार सब्जियों जैसे आम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है. एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटीरी गुणों से भरपूर क्वेरसेटिन गुर्दे में होने वाले नुकसान और ऑक्सिडेटिव तनाव को रोक सकता है जो क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) का एक प्रमुख कारण है. गुर्दे की बीमारी के लिए जानवरों पर की गई रिसर्च में क्वेरसेटिन की खुराक सूजन के लक्षणों को कम करने और गुर्दे की कार्यक्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित हुई है. हालांकि इस पर अभी और रिसच की जरूरत है.

नेटल पत्ती की चाय (nettle)

नेटल ​यूरिका डायोइका जिसे सामान्यतौर पर नेटल या बिच्छू बूटी भी कहा जाता है, यूरिनरी इंफेक्शन और किडनी फंक्शन में मदद के लिए इस्तेमाल होती रही है.यह एक पुराना प्राकृतिक उपचार है. नेटल की पत्ती एक डाइयूरेटिक है जो शरीर से अतिरिक्त पानी और टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करती है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सिडेंट गुण किडनी फंक्शन को सपोर्ट करते हैं. यह किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है. हालांकि किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों को इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

आर-लिपोइक एसिड (R-Lipoic acid)

आर-लिपोइक एसिड अल्फा-लिपोइक एसिड का एक बेहतर बायोएवेलेबल रूप है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है. यह मेटाबॉलिज्म और सेल की सुरक्षा में मदद करता है. यह किडनी में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने और माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है. कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि आर-लिपोइक एसिड डायबिटीज, टॉक्सिन या सूजन के कारण किडनी को होने वाले नुकसान से बचाता है. सेलुलर हेल्थ को बनाए रखकर यह लंबे समय में किडनी फंक्शन को बेहतर बनाने और क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद कर सकता है.

कैसे मिलेगा

पालक

ब्रोकली

ब्रसेल्स स्प्राउट्स

टमाटर

ध्यान रखें ये बात

ये सप्लिमेंट्स असरदार हैं लेकिन सप्लिमेंट अकेले काम नहीं कर सकते. किडनी के लिए बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें संतुलित प्रोटीन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और सोडियम लेवल होना चाहिए. इसके अलावा ऐसे खानपान का सेवन करना चाहिए जो सूजन और शरीर में टॉक्सिंस जमा होने का खतरा कम करें.

