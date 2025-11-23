Health and Fitness: नसों और धमनी में जमी गंदगी साफ करेंगी ये 3 चीजें, डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक का खतरा होगा दूर

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) का कहना है कि दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण दिल की बीमारियां हैं. मौतें हैं. ज्यादातर दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में लगभग पांच में चार मामले हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण होते हैं और इनमें भी एक तिहाई मौतें 70 साल से कम उम्र के लोगों में होती हैं. ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि दिल का मामला कितना संवेदनशील है.
दिल की सेहत काफी हद तक आर्टरीज पर निर्भर करती है. अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, ब्लॉक आर्टरी हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होती हैं क्योंकि यह सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होने देतीं. इसलिए हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए आपको अपनी आर्टरीज को साफ रखने से शुरुआत करनी होगी. आर्टरीज प्लाक से ब्लॉक हो जाती हैं जिससे वे सख्त और पतली हो जाती हैं.
अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, गुजरात के वडोदरा स्थित आदिकुरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉ. सुमित कपाड़िया जिन्हें वैस्कुलर सर्जरी में 18 साल से ज्यादा के अनुभव है और वो वैरिकोज वीन स्पेशलिस्ट भी हैं. उन्होंने 9 नवंबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसे तीन तरीके बताए जो आपको अपनी आर्टरीज को साफ रखने में मदद कर सकते हैं.
‘क्लीन’ सुनने में एक कहावत जैसा लग सकता है लेकिन एक्सरसाइज से लेकर डाइट तक सही लाइफस्टाइल की आदतों से आप आर्टरी ब्लॉकेज को रोक सकते हैं और बाद में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी के खतरे को भी कम कर सकते हैं. डॉ. कपाड़िया ने अपनी आर्टरी को ‘क्लीन’ रखने के 3 तरीके बताए हैं.
1. विटामिन K2 का सेवन बढ़ाएं
सबसे पहले डॉ. कपाड़िया ने सलाह दी कि पहले आप यह तय करें कि आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन K2 मिल रहा है या नहीं. कैल्सिफिकेशन आर्टरी में प्लाक बनने का एक कारण है. यह विटामिन उससे निपटने में मदद करता है.
विटामिन के कैल्शियम को ब्लडस्ट्रीम से आपकी हड्डियों तक ले जाने में मदद करता है जहां इसे असल में जाना चाहिए और यह कैल्सिफिकेशन और ब्लड वेसल को सख्त होने से रोकने में भी मदद करता है. डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे और फर्मेंटेड फूड जैसे सोर्स विटामिन के का अच्छा सोर्स हैं.
2. डाइट से रिफाइंड कार्ब्स कम करें
डॉ. कपाड़िया डाइट से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करने की सलाह देते हैं. ज्यादा कार्ब्स लंबे समय में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं. वो आगे कहते हैं कि व्हाइट ब्रेड, मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें लंबे समय में ब्लड वेसल्स में सूजन और अकड़न पैदा करती हैं जिससे आर्टरी में ब्लॉकेज होने लगते हैं.
3. हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को हिलाएं
वो बताते हैं कि आखिर में फिजिकल एक्टिविटी आपके दिन का एक जरूरी हिस्सा होनी चाहिए. आमतौर पर फिजिकल एक्टिविटी को वजन घटाने से जोड़कर देखा जाता है लेकिन यह आपकी आर्टरीज को हेल्दी रखने के लिए भी जरूरी है.
डॉ. कपाड़िया ने बताया कि हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम, एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज को जरूरी बताया क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं और दिल को हेल्दी रखने में मदद करती हैं.