scorecardresearch
 

Feedback

Health & Weight loss: 47 साल की सोहा अली खान ने चबाया लहसुन, मुंह से निकला धुआं... जानें इसे खाने के फायदे

Soha Ali Khan Health Tips: 47 साल की एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो पिछले कुछ समय से रोजाना सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन चबाकर खा रही हैं. उन्होंने खुद इस अजीबोगरीब हरकत के पीछे का कारण भी बताया है.

Advertisement
X
सोहा अली खान रोज लहसुन क्यों खाती हैं (Photo: Instagram@sakpataudi)
सोहा अली खान रोज लहसुन क्यों खाती हैं (Photo: Instagram@sakpataudi)

Soha Ali Khan Chewed Garlic Health Tips: एक्ट्रेस सोहा अली खान 47 साल की हैं लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. सोहा अपनी फिटनेस और सुंदरता को मेंटेन रखने के लिए काफी मेहनत करती हैं. इतना ही नहीं वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के साथ हेल्थ और स्किन से जुड़ी जानकारी भी शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया था कि वो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए रोज सुबह उठकर लहसुन का सेवन कर रही हैं. 

सोहा क्यों खाती हैं कच्चा लहसुन

सोहा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'पिछले चार हफ्तों से मैं अपनी सुबह की शुरुआत एक छोटे से टुकड़े से कर रही हूं. कच्चा लहसुन. आप सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि यह छोटी सी कली रोग प्रतिरोधक क्षमता, पेट की सेहत, सूजन और ओवरऑल हेल्थ के लिए एक शक्तिशाली हथियार है. यह पुराना नुस्खा आज भी शक्तिशाली है.' 

सम्बंधित ख़बरें

Dry eyes
Delhi: बढ़े ड्राई आई के मामले, डॉक्टर ने दी चेतावनी 
Freezing rice health effect
क्या फ्रिज में रखा चावल दोबारा गर्म करके खाना सही?  
4 fruits are good to control uric acid
यूरिक एसिड को काबू करेंगे ये 4 फल, हड्डियों की भयानक सूजन होगी छूमंतर 
Tap water (Photo: AI Generated)
आपके घर के नल के पानी में क्या मिला? भारतीय वैज्ञानिकों का खुलासा 
kidney detox drinks
Kidney Fail का खतरा घटेगा और गंदा यूरिक एसिड भी होगा साफ, पिएं ये ड्रिंक्स 

इंस्टाग्राम पर बताए कच्चे लहसुन के फायदे

'मैं खाली पेट एक कच्ची कली खाती हूं. इसमें मौजूद जादुई एलिसिन कंपाउड को सक्रिय करने के लिए जितनी देर हो सके मैं इसे चबाती हूं और फिर पानी के साथ निगल जाती हूं. अगर आप चबाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो आप इसे कुचलकर दस मिनट के लिए रख सकते हैं.'

सोहा ने साथ में दी ये चेतावनी

सोहा ने अपनी पोस्ट में लहसुन खाने के फायदे बताने के साथ एक चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा, 'यह सबके लिए नहीं है. अगर आप खून को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, आपका पेट संसेटिव है या आप कोई सर्जरी कराने जा रहे हैं तो हमेशा पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें.'

Advertisement

उन्होंने लहसुन खाने के बाद मुंह से आने वाली महक को दूर करने का उपाय भी शेयर किया. सोहा ने लिखा, 'हां लहसुन की खुशबू असली है लेकिन इसके फायदे भी असली हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह ब्रश करें और अच्छी मात्रा में माउथवॉश का इस्तेमाल करें.' 

लहसुन कैसे सेहत के लिए है वरदान

1-लहसुन में ढेरों शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं.

2- लहसुन में शक्तिशाली एंटी-माइक्रोबियल गुण भी होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ने में मदद करते हैं.

3- इसमें पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा में मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं जिससे त्वचा साफ रहती है.

4- लहसुन पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है और पेट की कई दिक्कतों को दूर रखता है. यह बैड को खत्म करता है और गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करता है.

5- लहसुन में एलिसिन होता है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करता है जिससे आप बार-बार और आसानी से बीमार होने से बचते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement