Signs of Liver Damage: आंखों में दिखता है लिवर की खराबी का संकेत, नजरअंदाज करना जानलेवा

लिवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis) एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका लिवर गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इसे ठीक से काम करना बंद कर देता है. हेपेटाइटिस, फैटी लिवर या लंबे समय तक शराब के सेवन जैसे कारणों से जब लिवर लॉन्ग टर्म तक बीमार रहता है तो लिवर सिरोसिस होता है.

इसके लक्षणों में थकान, पीलिया, पैरों और पेट में सूजन के अलावा आंख का पीलापन भी शामिल है. लिवर सिरोसिस से पीड़ित लोगों की आंखों में कुछ बदलाव नजर आते हैं. यहां हम आपको उन्हीं संकेतों की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

लिवर में खराबी के आंखों में दिखने वाले लक्षण-

आंखों का पीला पड़ना:

पीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन, आंखों और mucous membranes पीली हो जाती हैं. ऐसा तब होता है जब खून में बिलीरुबिन (bilirubin) नामक पीले रंग के पदार्थ का स्तर बहुत बढ़ जाता है. बिलीरुबिन रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है जिसे लिवर शरीर से बाहर निकाल देता है लेकिन जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है या पित्त नलिकाओं में रुकावट होती है तो यह शरीर में जमा होने लगता है जिससे व्यक्ति की त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला दिखने लगता है.

आंखों का ड्राई होना

आंखों में ड्राईनेस को ज़ेरोफथाल्मिया (Xerophthalmia) सीधे तौर पर लिवर की बीमारी से जुड़ी नहीं है. ये विटामिन ए की कमी से होती है, लेकिन लिवर सिरोसिस खासकर अगर ऑटो इम्यून कंडीशन्स या हेपेटाइटिस से जुड़ा हो तो आंसू के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है. इससे व्यक्ति को आंखों में जलन, खुजली और किरकिरापन जैसा महसूस होता है.

बिटोट स्पॉट

इस कंडीशन में आंखों के सफेद भाग पर झाग जैसे धब्बे हो जाते हैं. शराब पीने से अगर किसी को लिवर सिरोसिस हुआ है तो उस कंडीशन में विटामिन ए की कमी हो जाती है जिससे आंखों पर ये धब्बे नजर आते हैं. लिवर की बीमारी शरीर में विटामिन ए के स्टोरेज और फंक्शन्स को बाधित करती है. इससे आंखों में ये दिक्कत दिखने लगती है.

लिवर शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण काम करता है. यह खून को साफ करने, शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने, फैट को प्रॉसेस करने के लिए पित्त का उत्पादन करने, पोषक तत्वों को संसाधित करने जैसे काम करता है इसलिए लिवर में खराबी को गंभीर से लेना चाहिए. अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

