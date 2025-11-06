scorecardresearch
 

Feedback

Kidney Health: किडनी फेल होने पर हाथ-पैर में दिखते हैं ये अजीब संकेत, ना करें अनदेखी

Kidney Health: आजकल के दौर में किडनी की बीमारियां काफी कॉमन होती जा रही हैं. इसके पीछे खराब लाइफस्टाइल, डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं. किडनी जब बहुत बीमार होती है तो उसके कुछ लक्षण हाथ और पैरों में भी दिखते हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए.

Advertisement
X
किडनी डैमेज के संकेत (Photo: AI generated)
किडनी डैमेज के संकेत (Photo: AI generated)

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के उन अंगों में एक है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे काम करती है. यह खून, पानी और टॉक्सिंस को फिल्टर करती है और खून में पानी और खनिजों का भी संतुलन बनाए रखती है. अगर किडनी में कोई दिक्कत होती है तो उसका पूरा असर शरीर पर पड़ता है. यहां हम आपको किडनी डैमेज के कुछ संकेत बता रहे हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए.  

ब्रिटेन की हेल्थ वेबसाइट 'मेडिकल न्यूज टुडे' की रिपोर्ट के अनुसार, किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण ज्यादा दिखाई नहीं देते हालांकि जैसे-जैसे दिक्कत बढ़ती जाती है और गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते तो मरीज में लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इनमें थकान, सूजन, और यूरिन के रंग में बदलाव जैसे बड़े संकेत शामिल हैं. इसके अलावा किडनी की बीमारी आपके हाथ-पैरों के जरिए भी कुछ संकेत देती है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए. यहां हम आपको उन्ही लक्षणों की जानकारी दे रहे हैं.

हाथों, पैरों और तलवों में सूजन

सम्बंधित ख़बरें

Manika Vishwakarma at miss universe 2025
मिस यूनिवर्स मुकाबले में भारतीय सुंदरी, लाल जलपरी बन लूटा सबका दिल  
Eyebrows (Photo: AI Generated)
पतली आइब्रो से हैं परेशान? घर पर करें ये 5 आसान उपाय, जल्द दिखेगा फर्क 
Rubbing Aloe Vera reverse baldness (Photo: AI Generated)
क्या सिर पर एलोवेरा लगाने से दूर होता है गंजापन? जानिए सच्चाई 
Bollywood-Inspired Indian Looks
Wedding Season Outfit Ideas: शादी में हर कोई करेगा तारीफ, ट्राई करें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये देसी लुक 
pollution skincare tips
स्किन पर एयर पॉल्यूशन का अटैक! ऐसे रखें त्वचा का ख्याल 

किडनी जब बीमार होती है तो वो एक्स्ट्रा लिक्विड्स (तरल पदार्थ) और सोडियम (नमक) को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है जिससे तरल पदार्थ शरीर में ही जमा होने लगते हैं. इस कंडीशन को एडिमा कहते हैं. इसमें पैरों, टखनों और टांगों में सूजन आती है. अगर आपको यह कंडीशन दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए.

Advertisement

ड्राई और खुजली वाली त्वचा

किडनी में दिक्कत होने पर शरीर में मिनरल्स (खनिज) और पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है जिसके कारण त्वचा रूखी-सूखी और खुजलीदार हो सकती है. यह लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक भी हो सकते हैं. इसके अलावा खुजली स्किन के एक हिस्से या पूरे शरीर में भी हो सकती है. पोषक तत्वों के असंतुलन के अलावा शरीर से टॉक्सिंस बाहर ना निकल पाने की वजह से भी स्किन में खुजली और रूखापन आता है. अगर आपको ये संकेत लंबे समय तक महसूस हो तो भी आपको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

किडनी फेल्योर के शुरुआती चेतावनी संकेत क्या हैं?
अमेरिका की हेल्थ एजेंसी 'क्लीवलैंड क्लीनिक' की रिपोर्ट के अनुसार, कई लोगों को किडनी की बीमारी के शुरुआती चरणों में बहुत कम या कोई लक्षण नहीं दिखाई देते. हालांकि क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) तब भी नुकसान पहुंचा सकती है जब आप बिलकुल ठीक महसूस कर रहे हों.

किडनी फेल्योर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं. अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको एक या एक से ज्यादा लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

अत्यधिक थकान
मतली और उल्टी
फोकस करने में परेशानी
सूजन खासकर आपके हाथों, टखनों या चेहरे के आसपास
यूरिन के रंग में बदलाव
मांसपेशियों में ऐंठन
त्वचा में ड्राईनेस या खुजली
भूख कम लगना

Advertisement

किडनी डैमेज के रिस्क फैक्टर्स

मोटापा
किडनी में संक्रमण
किडनी में पथरी
दिल के रोग
स्मोकिंग
कुछ प्रकार की दवाए
किडनी की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री 
हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement