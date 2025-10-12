scorecardresearch
 

Health and Weight loss: भाग्यश्री की तरह दिखेंगी जवान, घर पर रहने वाली महिलाएं रोज करें ये एक काम

घर और ऑफिस के काम की वजह से अक्सर महिलाओं को अपनी फिटनेस पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में एक्ट्रेस भाग्यश्री ने कुछ समय पहले एक फिटनेस वीडियो शेयर किया जो महिलाओं को आसानी से घर में फिट रहने में मदद कर सकता है.

भाग्यश्री ने महिलाओं को दिया फिट रहने का टिप (Photo: Instagram@bhagyashree)
भाग्यश्री ने महिलाओं को दिया फिट रहने का टिप (Photo: Instagram@bhagyashree)

सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' को रिलीज हुए बरसों बीत गए लेकिन आज भी फिल्म में सलमान की हीरोइन रहीं भाग्यश्री घर-घर में मशहूर हैं. वो फिल्मों से भले ही दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अपने फैन्स के साथ कनेक्ट रहती हैं. भाग्यश्री 56 साल हैं लेकिन वो अपनी उम्र से करीब 10 से 15 साल छोटी नजर आती हैं. हालांकि इसके लिए वो खानपान और फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं. 

भाग्यश्री की फिटनेस का राज

वो इंस्टाग्राम पर 'ट्यूसडे टिप विद बी' नाम की सीरीज पर अपने फैन्स के साथ अक्सर फिटनेस और हेल्थ से जुड़ी जानकारी भी शेयर करती हैं. कुछ समय पहले भाग्यश्री ने घर में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एक्सरसाइज शेयर की थी जो उन्हें फिट रखने में काफी मदद कर सकती है. खासतौर पर जिनके लिए जिम जाने या एक्सरसाइज के लिए बहुत समय निकालना मुश्किल है. भाग्यश्री की बताई इस एक्सरसाइज के लिए आपको बस gym stepper की जरूरत होगी और आप इससे कई तरह के वर्कआउट कर सकते हैं.

अपने वीडियो में भाग्यश्री बताती हैं, 'गरबा का सीजन है लेकिन जिम जाने का मूड नहीं. क्या हो अगर हम गरबा को घर ले आए. यही है आज की ट्यूसडे टिप, एक्सरसाइज मजेदार भी हो सकती है.'

कैसे महिलाएं रखें खुद को फिट

अगर आप घरेलू महिला हैं और आपके पास जिम जाने या पार्क में जाकर एक्सरसाइज करने का समय नहीं है. आप अपनी सेहत के लिए या अपने कपड़ों में पहले की तरह फिट होने के लिए कसरत करना चाहती हैं तो इसके लिए अमेरिका के जाने-माने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की वेबसाइट हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग ने कुछ कमाल की जानकारी शेयर की है.

वेबसाइट ने कुछ आसान और घर में करने वाली एक्सरसाइज के नाम बताए हैं जो महिलाओं के लिए काफी मददगार हो सकते हैं. ये वर्कआउट्स आपके वजन को नियंत्रण में रखने के अलावा आपके शरीर का बैलेंस और पॉश्चर बेहतर बनाने, हड्डियों को मजबूत करने, जोड़ों को मजबूत रखने, यूरीन से जुड़ी समस्याओं को रोकने और यहां तक कि याददाश्त कम होने जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स को रोकने में मदद करेंगे.

1. पैदल चलना
चलना आसान लेकिन शक्तिशाली एक्सरसाइज है. इसे आप अपने घर की बालकनी, छत या गार्डन में भी कर सकते हैं. यह आपको फिट रहने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करने, हड्डियों को मजबूत करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने, मूड को बेहतर बनाने और कई बीमारियों (उदाहरण के लिए डायबिटीज और हृदय रोग) के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है.

कई अध्ययनों से पता चला है कि पैदल चलना और बाकी फिजिकल एक्टिविटी याददाश्त में भी सुधार कर सकती है और उम्र की वजह से होने वाले मेमोरी लॉस को रोक सकते हैं. इसके लिए आपको बस एक अच्छी फिटिंग वाले और सपोर्टिव जूते चाहिए. एक बार में लगभग 10 से 15 मिनट चलने से शुरुआत करें. समय के साथ आप ज्यादा और तेज चलना शुरू कर देंगी. फिट रहने के लिए हफ्ते में ज्यादातर दिन 30 से 60 मिनट तक चलना चाहिए.

2. तैराकी (स्विमिंग)
तैराकी को सबसे अच्छा व्यायाम कहना गलत नहीं होगा. पानी का उछाल आपके शरीर को सहारा देता है और दर्द से परेशान आपके बॉडी ज्वॉइंट्स से तनाव कम करता है जिससे आप उन्हें ज्यादा आसानी से हिला पाते हैं. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन की प्रोफसर डॉक्टर आई मिन ली बताती हैं, 'तैराकी गठिया से पीड़ित लोगों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है.'

कई शोधों में पाया गया है कि तैराकी आपके मेंटल कंडीशन और आपके मूड को बेहतर कर सकती है. ये आपको कैलोरी बर्न करने और टोन अप करने में भी मदद करती है.

3. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
अगर आपको लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आदमियों से जुड़ी फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें आपको बहुत ताकत लगानी होगी तो आप गलत हैं. आप घर में ही ट्रेनिंग इक्वमेंट लाकर हल्के वजन उठाने से शुरुआत कर सकती हैं. इससे आपकी मांसपेशियां मोटी नहीं होंगी लेकिन वो मजबूत रहेंगी. अगर आप अपनी मांसपेशियों का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो समय के साथ उनकी ताकत कम होती जाती है.

