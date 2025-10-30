Ginger-Haldi Tea: सद्गुरु ने बताया हल्दी-अदरक की चाय क्यों है 'संजीवनी बूटी', वजह जानकर तुरंत पिएंगे आप

Ginger-Haldi Tea: औषधीय, चिकित्सीय और पाक-कला में इस्तेमाल होने वाली अदरक को लंबे समय से सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. जब इसे आयुर्वेद और विज्ञान द्वारा फायदेमंद मानी गई हल्दी के साथ मिलाया जाता है तो ये दोनों मिलकर एक सुपरफूड कॉम्बो बन जाते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनेफिट्स हो सकते हैं. सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने इन दोनों मसालों को दैनिक आहार में शामिल करने का एक सरल और आसान तरीका भी बताया है. अपने ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने हल्दी अदरक की चाय पीने की सलाह दी.

सद्गुरु क्या कहते हैं?

ईशा फाउंडेशन पर छपी एक पोस्ट में बताया गया कि अदरक का हल्दी और इलायची से गहरा संबंध है. अन्य पौधों की तरह अदरक यौगिकों (कंपाउंड्स) का एक बहुत ही जटिल (कॉम्प्लेक्स) मिश्रण है, जिसमें बीटा-कैरोटीन, कैप्साइसिन, कैफिक एसिड और करक्यूमिन सहित कई कंपोनेंट (घटक) होते हैं. जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अदरक कोशिकीय स्तर पर कुछ प्रकार की सूजन को कम कर सकती हैं.

अदरक-हल्दी की चाय के क्या फायदे हैं

1-रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है

इन दोनों में करक्यूमिन और जिंजरोल जैसे यौगिक होते हैं, जो एंटीऑक्सिडेंट्स और सूजनरोधी गुणों से भरपूर होते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और संक्रमणों से प्राकृतिक रूप से लड़ने में मदद करते हैं. शरीर में जब सूजन कम होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है और इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है.

2-सूजन और दर्द को कम करता है

विशेषज्ञों के अनुसार, हल्दी और अदरक दोनों अपने सूजनरोधी गुणों के लिए जानी जाती हैं जो जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द और यहां तक कि मासिक धर्म की परेशानी से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट्स गठिया जैसी कुछ सूजन संबंधी बीमारियों के कुछ लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं.

3-पाचन में मददगार

कई रिसर्च में पाया गया है कि अदरक पाचन को बढ़ावा देती है और हल्दी लिवर को हेल्दी रखने में मददगार होती है. दोनों साथ मिलकर पेट फूलने, आंत के स्वास्थ्य में सुधार और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं.

कैसे बनाएं यह चाय

इसके लिए 4 कप पानी लें. इसमें नींबू के छिलके, अदरक, हल्दी और काली मिर्च डालकर धीमी आंच पर उबालें. 7 मिनट तक पकाएं. इसके बाद इसे आंच से उतार लें. अब इसमें नींबू का रस निचोड़ें और नारियल तेल डालकर मिलाएं. चाय को एक कप में छान लें और उसमें 1 छोटा चम्मच शहद मिलाएं. अगर आप कच्चा शहद इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाय को कुछ मिनट ठंडा होने दें ताकि आंच उसके पोषक तत्वों को नष्ट न कर दे.

