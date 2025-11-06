scorecardresearch
 

Feedback

स्किन पर एयर पॉल्यूशन का अटैक! डॉक्टर ने बताया घर बैठे कैसे करें त्वचा की देखभाल

हवा की क्वालिटी गिरने से सिर्फ सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, बल्कि इससे हमारी स्किन पर भी गहरा असर पड़ता है. अगर आप जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं तो प्रदूषण से अपनी त्वचा को बचाने के लिए इन 8 स्किनकेयर रूटीन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए.

Advertisement
X
दिल्ली की हवा में बिना फेस मास्क बाहर नहीं निकलें. (Photo:ITG)
दिल्ली की हवा में बिना फेस मास्क बाहर नहीं निकलें. (Photo:ITG)

Skincare Tips for High AQI Days: सर्दी का मौसम आते ही हवा की क्वालिटी भी गिर जाती है और स्मॉग घना होने लगता है. दिल्ली-एनसीआर में हालात इस समय काफी खराब है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के आसपास बना हुआ है.

दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है जिसका सिर्फ फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि स्किन पर भी बुरा असर पड़ता है. धूल, मिट्टी और जहरीले तत्व त्वचा के रोमछिद्र को बंद कर देते हैं, उम्र बढ़ने के प्रोसेस को तेज कर देते हैं, इससे स्किन ब्रेकआउट वाली भी बन सकती है. इसलिए इस समय हमें अपने फेफड़ो का ही नहीं बल्कि अपनी स्किन का भी खास ख्याल रखना चाहिए. 

हेल्दी और ग्लोइंग स्किन को बनाए रखने के लिए हमें कुछ स्किनकेयर रूटीन को अपनाना चाहिए. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रिंकी कपूर बताती हैं कि लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से त्वचा जल्दी बूढ़ी होने लगती है, उसे सुस्ती और सूजन होती है. इसलिए सुरक्षा बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से होनी चाहिए. डॉ. कपूर ने कुछ हेल्दी टिप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्किन को पॉल्यूशन के दौरान बचा सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Eyebrows (Photo: AI Generated)
पतली आइब्रो से हैं परेशान? घर पर करें ये 5 आसान उपाय, जल्द दिखेगा फर्क 
Rubbing Aloe Vera reverse baldness (Photo: AI Generated)
क्या सिर पर एलोवेरा लगाने से दूर होता है गंजापन? जानिए सच्चाई 
Bollywood-Inspired Indian Looks
Wedding Season Outfit Ideas: शादी में हर कोई करेगा तारीफ, ट्राई करें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये देसी लुक 
20 दिन में उगे बाल... Taiwan के वैज्ञानिकों का सीरम 
damage kidneys and woman having drink
किडनी को सड़ा देती हैं ये चीजें, बढ़ जाएगा Kidney Failure का रिस्क 
Advertisement

डीप क्लीनजिंग

साफ-सफाई आपकी स्किन की पहली ढाल है, दिनभर चेहरे पर जमा धूल, तेल और पसीना मिलकर एक परत बनाते हैं जो रोमछिद्र बंद कर सकती हैं. जो ब्रेकआउट्स का कारण बन सकती है, इसलिए हमें हमेशा चेहरे की गहरी सफाई करनी चाहिए. 

  • सल्फेट-फ्री, हल्के क्लींजर का इस्तेमाल करें. 
  • ग्रीन टी, चारकोल या सैलिसिलिक एसिड वाले क्लींजर अच्छे होते हैं.
  • दिन में दो बार ऑयल-बेस्ड क्लींजर के बाद वॉटर-बेस्ड क्लींजर से स्किन की गहरी सफाई करें. 

एक्सफोलिएशन से गंदगी हटाएं

स्किन पर कभी-कभी गंदगी और डेड सेल्स चिपके रहते हैं. ऐसे में एक्सफोलिएशन इसे हटाने में मदद करता है और नई त्वचा को सांस लेने देता है.

  • हफ्ते में 1–2 बार हल्का एक्सफोलिएटर इस्तेमाल करें. 
  • AHAs या BHAs वाले प्रोडक्ट चुनें.
  • हार्श स्क्रब्स से बचें, ये स्किन में माइक्रो-टियर्स कर सकते हैं.

 टोनर और एसेंस स्किन वॉल को मजबूत करें

प्रदूषित हवा स्किन बैरियर को कमजोर कर देती है, जिससे रेडनेस और ड्राईनेस बढ़ता है. 

  • क्लीनिंग के बाद एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे विटामिन E,नायसिनामाइड या गुलाब जल वाले हाइड्रेटिंग टोनर का इस्तेमाल करें. 
  •  इसके बाद स्किन पर हल्का एसेंस या सीरम लगाएं.
  • सिरेमाइड्स, हयालूरोनिक एसिड और पेप्टाइड्स वाले प्रोडक्ट त्वचा को मजबूती और नमी बनाए रखने में मदद करते हैं.

फेस सीरम का इस्तेमाल करें

प्रदूषण फ्री रेडिकल्स को पैदा करता है, जो कोलेजन को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र जल्दी बढ़ाते हैं.

Advertisement
  • सुबह मॉइश्चराइजर से पहले विटामिन C सीरम लगाएं.
  • अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ग्रीन टी, रेसवेराट्रोल या फेरुलिक एसिड वाले सीरम इस्तेमाल करें.

मॉइश्चराइजर से स्किन को लॉक करें

हमारी स्किन के लिए हाइड्रेशन बेहद जरूरी होता है और इसलिए हमेशा मॉइश्चराइजर लगाएं. सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक नॉन-कॉमेडोजेनिक मॉइश्चराइजर ही चुनें.

  • ऑयली स्किन के लिए जेल-बेस्ड
  •  ड्राई स्किन के लिए क्रीमी
  • स्क्वालेन या शीया बटर वाले मॉइश्चराइजर अतिरिक्त पोषण देते हैं.

सनस्क्रीन कभी न छोड़ें

अगर आप सोचते हैं कि सनस्क्रीन को स्मॉग के समय लगाने का कोई फायदा नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं. क्योंकि भले ही स्मॉग हो, UV किरणें आसानी से प्रदूषण और बादलों के बीच से गुजरती हैं, इसलिए बिना सनस्क्रीन के घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए. 

  • हर सुबह SPF 30+ या उससे अधिक का ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं.
  • बाहर निकलते समय हर 3–4 घंटे में दोबारा लगाएं.
  • जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या एंटीऑक्सिडेंट वाले एंटी-पॉल्यूशन सनस्क्रीन चुनें.

 रात में स्किन को डिटॉक्स करना ना भूलें

सोने से पहले स्किन को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रात में त्वचा खुद को रिपेयर करती है. 

  • टोनर के बाद विटामिन E, रेटिनोल या नायसिनामाइड युक्त नाइट क्रीम या स्लीपिंग मास्क लगाएं.
  •  हफ्ते में 1–2 बार चारकोल, क्ले या सीवीड एक्सट्रैक्ट वाले ओवरनाइट डिटॉक्स मास्क लगाना सही होता है.

अंदरूनी सुरक्षा जरूरी

आखिर और सबसे जरूरी चीज होती है कि अंदरूनी सुरक्षा. डॉ. कपूर का कहना है कि स्किनकेयर रूटीन तब तक अधूरा है जब तक शरीर को अंदरूनी पोषण न मिले. 

  • विटामिन और हाइड्रेटिंग फूड्स खाएं
  • एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे बेरीज, साइट्रस फ्रूट्स, पालक, और नट्स शामिल करें.
  • दिन में 8–10 ग्लास पानी पिएं ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें.
     
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement