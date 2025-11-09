Hair Growth Tips: 30 दिनों में बाल झड़ना हो सकता है कम! ट्राई करें न्यूट्रिशनिस्ट के बताए ये हेल्दी फूड

बालों का झड़ना आजकल हर उम्र के लोगों के लिए एक आम समस्या बन गई है. बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पोषण की कमी और हार्मोनल चेंज इसके बड़े कारण हैं. कई बार लोग महंगे शैम्पू और ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च करते हैं लेकिन असली सुधार तब होता है जब शरीर को अंदर से सही पोषण मिलता है. MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा के अनुसार, ज्यादातर मामलों में बाल झड़ने का कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी या कोई हेल्थ इश्यू होता है. उनका कहना है कि हमारे बाल असल में केरेटीन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं. इसलिए जितना ज्यादा प्रोटीन आप लेंगे, बाल उतने ही मजबूत, घने और हेल्दी बनेंगे.

उन्होंने बाल झड़ने की समस्या को कम करने के लिए हेल्दी और टेस्टी स्मूदी तैयार की है. खुशी का कहना है कि अगर आप इस स्मूदी को रोजाना लेना शुरू करें तो बाल झड़ना काफी हद तक कम हो सकता है और नए बाल उगने में मदद मिल सकती है. आप इस स्मूदी को सुबह के नाश्ते में लें और 15 दिन तक लगातार ट्राई करें.

स्मूदी बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

इस स्मूदी को बनाने के लिए 1 चम्मच आलमंड बटर, 2 चुटकी हलीम सीड्स, 1 बड़ा चम्मच पंपकिन सीड्स, 1 बड़ा चम्मच काले तिल और 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर लें.

कैसे बनाएं ये स्मूदी

सभी सीड्स को एक साथ ब्लेंडर में डालें और पानी मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें. जब मिश्रण स्मूद और क्रीमी बन जाए तो इसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर और 1 चम्मच आलमंड बटर डालें और अब उसमें प्रोटीन पाउडर मिला लें.

खुशी छाबड़ा के मुताबिक, आलमंड बटर में हेल्दी फैट और विटामिन E होता है जो बालों को अंदर से पोषण देता है और ड्राइनेस तथा हेयर ब्रेकेज को कम करता है.

हलीम सीड्स आयरन से भरपूर होते हैं. ये शरीर में फेरिटिन लेवल बढ़ाते हैं जिससे बाल झड़ना कम होता है. साथ ही, ये बालों की जड़ों तक ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और नए बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं.

पंपकिन सीड्स हार्मोन को बैलेंस करते हैं जो बाल झड़ने की एक बड़ी वजह होती है. इनमें जिंक, बायोटिन और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं और हेयर डेंसिटी बढ़ाते हैं.

काले तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं. साथ ही, ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर पोषक तत्वों की सप्लाई बेहतर करते हैं.

तो अगर आप भी अपने झड़ते बालों से परेशान हैं तो इस स्मूदी को ट्राई करना न भूलें.

