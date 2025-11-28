scorecardresearch
 
Longevity Health Tips: लंबी उम्र और हेल्दी लाइफ के लिए करें ये आसान काम, 25 साल के अनुभव वाले डॉक्टर ने दी सलाह

लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ तो हर कोई चाहता है और ऐसे में 25 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर ने बताया है कि एक स्टडी में सामने आया है कि रोजाना वॉक करने से इन दोनों का सीधा कनेक्शन है. आइए इस बारे में जानते हैं.

पैदल चलने को अपनी आदत में शुमार करना चाहिए. (PHOTO:ITG)

Longevity Health Tips: अधिकतर लोग चमकती हुई स्किन और लंबी उम्र चाहते हैं और इन दोनों का ही सीधा कनेक्शन हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है. लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसमें हमारा खान-पान और लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रोल निभाता है. रोजाना की छोटी-छोटी आदतें हमारे शरीर पर गहरा असर डालती हैं, जिनका असर लॉन्ग टर्म के लिए हमारी हेल्थ पर पड़ता है. मगर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक आदत ही आपकी हेल्थ पर असर डाल सकती है. 

एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित, 25 साल के एक्सपीरियंस वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, इस आदत को अपनी डेली लाइफ में शुमार करने से आपकी लंबी उम्र पर गहरा असर पड़ सकता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ और लंबी उम्र दोनों में सुधार होता है. 

 ब्रेन और लंबी उम्र पर वॉक कैसे असर डालती है?

डॉक्टर सेठी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, 'लगभग 80 हजार यंग लोगों पर की गई एक बड़ी स्टडी में करीबन सात सालों तक उनके पैदल चलने पर नजर रखी गई. इसमें पाया गया रोज चलने वाले लोग ज्यादा समय तक हेल्दी रहते हैं. जो लोग तेज चलते हैं, उनको ज्यादा फायदा मिलता है. 

रोजाना लगभग 10,000 कदम चलने से डिमेंशिया का खतरा काफी कम हो गया और ज्यादा सुरक्षा मिली. एक और स्टडी में पता चला कि रोजाना 2,000 कदम चलने से समय से पहले होने वाली मौत का जोखिम भी लगभग 10 प्रतिशत कम हो जाता है.'

डेली लाइफ में ऐसे बढ़ाएं अपनी वॉक

डॉक्टर सेठी ने लोगों को सलाह दी है कि वो अपनी डेली लाइफ में वॉक बढ़ाएं. जिन लोगों के पास समय की कमी होती है वो लोग लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का सहारा लें. फोन पर बात करते हुए टहलने की कोशिश करें. स्पीड बनाए रखें और यह छोटे-छोटे बदलाव ही जल्दी असर दिखाते हैं और असरदार भी होते हैं.

