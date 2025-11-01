Liver Health and Fatty Liver Disease: लिवर को रखना है हेल्दी तो रोज इस तरह पिएं कॉफी, Fatty Liver का रिस्क होगा दूर

Fatty Liver Disease: फैटी लिवर आजकल के दौर में तेजी से बढ़ती एक समस्या है जिससे देश की एक बड़ी आबादी जूझ रही है. कई रिपोर्ट्स सामने आईं जिनमें करीब 40 प्रतिशत भारतीयों को फैटी लिवर होने का दावा किया गया है. हालांकि फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है जिसके लिए बस आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा.

कॉफी कैसे है लिवर के लिए फायदेमंद

कई रिसर्च और डॉक्टर्स का कहना है कि हेल्दी डाइट के साथ रोज कॉफी पीना आपके लिवर के लिए काफी फायदेमंद होता है. हालांकि बस आपको इसे सही तरीके से पीने की जानकारी होनी चाहिए. कॉफी में कई ऐसे शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो लिवर पर जमे फैट को हटाते हैं, फैट जमने से बचाते हैं और लिवर डैमेज होने से भी सुरक्षा देते हैं. कॉफी का पूरा-पूरा फायदा लेने और फैटी लिवर को दूर भगाने के लिए इस तरह बनाएं.

पीनी है ब्लैक कॉफी

लिवर की हेल्थ के लिए और कॉफी का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए. यानी आपको अपनी कॉफी में चीनी, दूध और क्रीम या सिरप जैसी चीजें नहीं मिलानी हैं.

दूध का इस्तेमाल ध्यान से करें

अगर आप ब्लैक कॉफी नहीं पी सकते तो आप इसमें लो-फैट दूध या स्किम्ड दूध मिला सकते हैं लेकिन इसकी मात्रा कम होनी चाहिए. आप चाहें तो कॉफी की कड़वाहट कम करने के लिए इसमें दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं.

Advertisement

रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना 2 से 4 कप ब्लैक कॉफी पी जा सकती हैं. लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, पाचन या नींद से जुड़ी की दिक्कत है तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कॉफी नहीं पीनी चाहिए.

---- समाप्त ----