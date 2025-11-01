scorecardresearch
 

Feedback

Liver Health and Fatty Liver Disease: लिवर को रखना है हेल्दी तो रोज इस तरह पिएं कॉफी, Fatty Liver का रिस्क होगा दूर

Fatty Liver Disease: कॉफी एक ऐसी चीज है जो लिवर से फैट निकालने के मामले में काफी मददगार होती है. ये फैटी लिवर का खतरा भी दूर करती है. हालांकि इसके लिए आपको कॉफी खास तरह से पीना जरूरी है.

Advertisement
X
कॉफी लिवर के लिए कितनी फायदेमंद है (Photo: AI generated)
कॉफी लिवर के लिए कितनी फायदेमंद है (Photo: AI generated)

Fatty Liver Disease:  फैटी लिवर आजकल के दौर में तेजी से बढ़ती एक समस्या है जिससे देश की एक बड़ी आबादी जूझ रही है. कई रिपोर्ट्स सामने आईं जिनमें करीब 40 प्रतिशत भारतीयों को फैटी लिवर होने का दावा किया गया है. हालांकि फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है जिसके लिए बस आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा.

कॉफी कैसे है लिवर के लिए फायदेमंद

कई रिसर्च और डॉक्टर्स का कहना है कि हेल्दी डाइट के साथ रोज कॉफी पीना आपके लिवर के लिए काफी फायदेमंद होता है. हालांकि बस आपको इसे सही तरीके से पीने की जानकारी होनी चाहिए. कॉफी में कई ऐसे शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो लिवर पर जमे फैट को हटाते हैं, फैट जमने से बचाते हैं और लिवर डैमेज होने से भी सुरक्षा देते हैं. कॉफी का पूरा-पूरा फायदा लेने और फैटी लिवर को दूर भगाने के लिए इस तरह बनाएं.

सम्बंधित ख़बरें

kidney disease
यहां किसानों की किडनी क्यों हो रही खराब? 
anushka sharma diet and fitness routine
वजन नहीं बढ़ने देगी अनुष्का की ये डाइट, नहीं खाती हैं रोटी, दूध और चीनी 
Tamil Nadu farmers are suffering from kidney disease
खेती-किसानी करने वालों की किडनी क्यों हो रही खराब? लैंसेट का खुलासा 
magical weight loss diet
1 महीने में कम हो जाएगा 7 किलो वजन! डॉक्टर छाजेड़ ने बताई ये 'जादू डाइट' 
How to drink Tea for fatty liver
AIIMS के डॉक्टर ने बताई Fatty Liver भगाने वाली खास चाय, लिवर होगा साफ 

पीनी है ब्लैक कॉफी

लिवर की हेल्थ के लिए और कॉफी का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए. यानी आपको अपनी कॉफी में चीनी, दूध और क्रीम या सिरप जैसी चीजें नहीं मिलानी हैं.

दूध का इस्तेमाल ध्यान से करें

अगर आप ब्लैक कॉफी नहीं पी सकते तो आप इसमें लो-फैट दूध या स्किम्ड दूध मिला सकते हैं लेकिन इसकी मात्रा कम होनी चाहिए. आप चाहें तो कॉफी की कड़वाहट कम करने के लिए इसमें दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं.

Advertisement

रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना 2 से 4 कप ब्लैक कॉफी पी जा सकती हैं. लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, पाचन या नींद से जुड़ी की दिक्कत है तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कॉफी नहीं पीनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement