Liver Health: लिवर के लिए खाएं ये चीजें... दूर भागेगा Fatty Liver, डॉक्टर सरीन ने बताया

Foods for Liver Health: लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है. यह खून को छानने, पाचन, पित्त बनाने, हानिकारक और विषाक्त पदार्थों को निकालकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है. लिवर को जिगर भी कहते हैं. लिवर खून के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है. ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम लिवर को सेहतमंद रखने के लिए हेल्दी फूड्स खाएं और अनहेल्दी फूड्स से दूर रहें.

जाने-माने लिवर स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिव कुमार सरीन से कुछ समय पहले जब एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आजकल के दौर में बेहद कॉमन हो चुके फैटी लिवर से बचने और लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए तो इस पर उन्होंने बताया, 'लिवर को वो सारी चीजें पसंद हैं, जिनसे पित्त बने लेकिन पतला पित्त बने. अगर पित्त मोटा होगा तो ठीक नही हैं इसलिए आप नेचुरल चीजें खाएं.'

लिवर को क्या पसंद है

वो आगे कहते हैं, 'चाइनीज में एक बहुत अच्छा डायग्राम होता है. एक प्लेट होती है और उसके चार भाग होते हैं. हिंदुस्तान में भी यही सिस्टम है लेकिन उसमें तीन भाग होते हैं. चार भागों वाले में एक भाग में खाना, एक में पानी, एक में हवा और एक को खाली छोड़ देते हैं. इसका मतलब है कि पेट का एक चौथाई हिस्सा ही भरा होना चाहिए.'

'हम लोग पूरे पेट को भर लेते हैं. खाना से ही पूरा पेट भर गया तो फिर पेट में और किसी चीज के लिए जगह ही नहीं बचती. इसके बाद आपने डकार लेनी शुरू कर दी. जब तक डकार नहीं आई तब तक हम कहते हैं कि खाना ही नहीं खाया. इसलिए पेट में हवा और पानी के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए.'

'60 प्रतिशत खाना कच्चा हो'

डॉक्टर सरीन लिवर के लिए हेल्दी फूड्स का जिक्र करते हुए कहते हैं, 'अब बात करते हैं कि क्या खाएं. नेचुरल खाएं. 60 प्रतिशत फूड्स कच्चा होना चाहिए जिसमें कच्ची सब्जियां और फल शामिल हैं. मूली जो किसी को अच्छी नहीं लगती लेकिन खाने में आसान और बहुत सस्ती है. यह बहुत फायदेमंद है. '

'हर किसी को इसे खाना चाहिए. मिलेट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है. आप इन्हें खाएंगे तो शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ेगा बाकी चीजों को खाने से तेजी से बढ़ता है.'

लिवर के लिए हेल्दी नहीं ये फूड्स

अब बात करते हैं कि क्या ना खाएं तो कोई स्वीटनर्स ना खाएं. शुगर फ्री बिलकुल ना लें. इससे अच्छा है कि गुड़ या चीनी खा लीजिए. ये सभी कैंसर पैदा करने वाले होते हैं. डीप फ्राइ़ड चीजें अच्छी नहीं हैं. कभी-कभी ठीक है. मील के बीच में भी कुछ ना खाएं. हमेशा टाइम पर खाना खाएं.

शाम की भूख को खत्म करने के लिए क्या करें

वो आगे बताते हैं, 'इसके अलावा लिवर के लिए हेल्दी फूड्स की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें हल्दी, चना और अखरोट शामिल हैं. ये सभी फूड्स लिवर को हेल्दी रखते हैं. अगर आपको लंच के बाद शाम को कुछ खाने का मन कर रहा है तो चना खाएं. प्रॉसेस्ड फूड्स ना खाएं. एक गिलास कोला में करीब 200 कैलोरीज होती हैं. इसके अलावा जिन चीजों के नाम में ose लगा होता है जैसे sucrose सुक्रोज, फ्रक्टोज और कॉर्न सिरप, वो ठीक नहीं है.'

फलों में भी शुगर होती है, इस सवाल पर डॉक्टर सरीन कहते हैं, 'फलों में नेचुरल शुगर होती है जो बहुत नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन वजन बढ़ाती है. बहुत ज्यादा मीठे फल को संतुलित मात्रा में खाएं.'

