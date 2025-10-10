Health and Weight loss Tips: दीपिका-कटरीना वाला कर्वी फिगर चाहिए, ट्रेनर ने बताया वेट लॉस का आसान तरीका

आलिया भट्टा, कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसस की फिटनेस और टोन्ड बॉडी देख क्या आपके मन में भी उनकी तरफ स्लिम-ट्रिम होने की ख्वाहिश जागती है. अगर हां तो यहां हम आपको उन एक्ट्रेस की ट्रेनर रह चुकीं यास्मीन कराचीवाला की एक फिटनेस टिप की जानकारी शेयर कर रहे हैं जिन्हें वो यास्मीन खुद फॉलो करती हैं.

यास्मीन का हेल्दी टिप है कमाल

हम सभी के साथ ऐसा होता है जब हमें नाश्ते के बाद, दोपहर के समय या फिर डिनर के बाद भी कुछ खाने का मन करता है और ऐसे में हम चिप्स, कुकीज या कुछ तला हुआ खाने की ओर अपना हाथ बढ़ा देते हैं. लेकिन क्या हो अगर उस भूख को शांत करने के लि स्मार्ट, स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प आपके सामने हो.

सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला, जिन्होंने दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ़ और आलिया भट्ट जैसी स्टार्स को ट्रेनिंग दी है, ने हाल ही में अपना एक हेल्दी स्नैक शेयर किया है जो उन्हें पूरे दिन फिट और ऊर्जावान बनाए रखता है. इस स्नैक को वजन कम करने के लिए रोज की डाइट में शामिल किया जा सकता है.

रोजमर्रा की फिटनेस के लिए एक हेल्दी स्नैक

एक इंस्टाग्राम वीडियो में यास्मीन ने एक साधारण लेकिन असरदार फूड के बारे में बात की जो भूख को नियंत्रित करने और फिटनेस के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है वो है बादाम. यास्मीन ने बादाम को पोषक तत्वों का प्राकृतिक भंडार बताते हुए कहा कि बादाम प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं जो उन्हें वजन कम करने या लंबे समय तक पेट भरा रखने की चाह रखने वालों के लिए एक बेहतरीन स्नैक बनाते हैं.

अपने वीडियो में यास्मीन ने दोपहर के खाने की तलब से जूझने वाले लोगों को बादाम खाने की सलाह दी और फिट रहने के लिए इसे हेल्दी और आसान तरीका बताया.

उन्होंने कहा कि रिसर्च भी इस सुझाव का सपोर्ट करती हैं. जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग सुबह बादाम खाते हैं, उन्हें पूरे दिन दिन कैलोरी से भरपूर स्नैक्स खाने वालों की तुलना में कम भूख लगती है.

बादाम और उसके फायदों पर एक्सपर्ट्स की राय

अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट 'हेल्थलाइन' और कई अध्ययनों में भी बताया गया है कि बादाम सबसे ज्यादा पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों में शामिल है. इनमें विटामिन ई, एंटीऑक्सिडेंट्स, मैग्नीशियम और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो दिल के स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

