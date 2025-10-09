Karwa chauth 2025: करवा चौथ से एक रात पहले महिलाएं करें ये एक काम, सुंदरता में लग जाएंगे चार चांद

Karwa chauth 2025: कल देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. इस हिंदू विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. यह पर्व शादी-शुदा महिलाओं के लिए बहुत खास होता है और इस दिन हर महिला की चाहत होती है कि वो खूब अच्छे से सोलह श्रृंगार करे और सबसे सुंदर नजर आए ताकि उसके पति भी उसकी तारीफें करते रहें. अगर आप भी कल चांद की तरह सुंदर दिखना चाहती हैं तो ऐसे में आज रात या कल सुबह आप एक स्किन के लिए असरदार नुस्खा आजमा सकती हैं. सरसों का तेल हर घर में खाना पकाने के लिए किचन में जरूर मौजूद होता है और आपको अपनी स्किन को सुंदर और सॉफ्ट बनाने के लिए इसका ही इस्तेमाल करना है.

सरसों का तेल बालों और स्किन के लिए सरसों का तेल किसी जादुई चीज से कम नहीं है. पुराने जमाने में जब क्रीम-म्वॉइश्चराइजर जैसी चीजें ना के बराबर थीं, तब सरसों के तेल से ही लोग अपनी स्किन का ख्याल रखते थे. खासतौर पर शुद्ध सरसों के तेल को चेहरे पर लगाने से स्किन को पोषण मिलता है, ड्राई स्किन सॉफ्ट होती है, चेहरे की चमक बढ़ाती है और स्किन की दिक्कतें भी दूर रहती हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सरसों के तेल में क्या चीजें मिलाकर लगानी चाहिए. इससे आपको अपनी स्किन में इंस्टैंट फर्क नजर आएगा.

1. सरसों का तेल में मिलाएं गुलाब जल

सरसों के तेल में गुलाब जल मिलाकर लगाने से चेहरा बहुत कोमल हो जाता है. इस मिक्शचर को आप फेस को क्लीन करने या फिर फेस मास्क के लिए उपयोग कर सकते हैं. यह मिश्रण त्वचा को नमी देने के साथ ही उसे हाइड्रेट करने में भी मदद कर सकता है जो ड्राई स्किन के लिए बहुत ज्यादा असरदार होता है. आप चाहें तो रात में इसे मिक्शचर को लगाकर छोड़ सकते हैं.

इसके अलावा आप इन दो चीजों से एक शानदार फेस पैक भी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में गुलाब जल और सरसों का तेल मिलाना है. इसके बाद उसे चेहरे, गर्दन और हाथों पर अप्लाई करके पतली लेयर बना लेनी है. याद रखें कि इसे ज्यादा मोटा ना रखें क्योंकि सरसों के तेल की वजह से ये जल्दी नहीं सूख पाता है.

ब्रिटेन की हेल्थ वेबसाइट Medical News Today की रिपोर्ट के अनुसार, सरसों के तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ओमेगा-3 फैटी एसिड के कारण होता है. शोध बताते हैं कि ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. यह पुरानी सूजन से जुड़ी बीमारियों जैसे हृदय रोग, गठिया और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को भी कम करता है.

2. नींबू का रस और सरसों का तेल

दूसरा नुस्खा सरसों का तेल और नींबू का रस है. सरसों के तेल के फायदे तो हमने आपको बता दिए लेकिन क्या आप जानते हैं नींबू स्किन के लिए कितना असरदार होता है. नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है. ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट होता है जो स्किन की एजिंग धीमी करने से लेकर त्वचा के दाग-धब्बे कम करने और चेहरे पर चमक बढ़ाने में मदद करता है.

