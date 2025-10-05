सर्दियों से पहले ऐसे धोएं ऊनी कपड़े और रजाई, बाद में नहीं होगी टेंशन

सर्दियां शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है. नवंबर की शुरुआत में हल्की ठंड शुरू हो जाती है जिसके बाद धूप भी हल्की होने लगती है. ऐसे में समझदारी इसी में हैं कि आप दीवाली से पहले ही अपने गर्म कपड़ों को निकालकर उन्हें पहले से तैयार कर लें.

अगर आप अपनी रजाई-कंबल और बाकी ऊनी कपड़ों को धोना चाहते हैं तो ये काम आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए ताकि उनमें से नमी और बदबू दूर हो जाए और इस्तेमाल होने तक पूरी तरह से कीटाणुओं से मुक्त हो जाएं. यहां हम आपको अपने गर्म कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छी तरह साफ करने के कुछ तरीके बता रहे हैं.

हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें

ऊनी या गर्म कपड़ों को धोने के लिए हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए जो माइल्ड हो. हार्ड डिटर्जेंट से कपड़ों के खराब हो सकते हैं.

ठंडे पानी में ही धोएं कपड़े

ऊनी कपड़ों को धोने के लिए हमेशा ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें. गर्म पानी में कपड़े घोने से ऊन में सिकुड़न आ जाती है.

कपड़ों को अंदर से धोएं

ऊनी कपड़ों को सेफ तरीके धोने के लिए उन्हें उल्टा कर लें और फिर धोएं. इसके साथ ही कपड़ों को कम से कम 10 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में माइल्ड डिटर्जेंट के साथ भिगोना चाहिए.

निचोड़ने से बचें

ऊनी कपड़ों को धोने के बाद उन्हें किसी चीज पर ऐसे ही लटका दें. उन्हें निचोड़ने की गलती ना करें क्योंकि निचोड़ने से कपड़ों के रेशे खराब हो जाते हैं और उनका साइज भी बिगड़ सकता है.

सही से सुखाएं

कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें तेज धूप में न डालें क्योंकि तेज धूप कपड़ों का रंग बिगाड़ देती है. ऊनी हो या सूती तेज धूप सभी कपड़ों को बदरंग कर देती है. इससे बचने के लिए कपड़ों को सुबह या दिन ढलने के समय धूप में डालें जब धूप हल्की हो. जब कपड़े काफी हद तक ड्राई हो जाएं तो उन्हें हवा में डाल दें. कपड़ों को उल्टा करके सुखाना भी एक अच्छा तरीका है.

