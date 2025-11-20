scorecardresearch
 

Liver Health: लिवर से गंदगी खींचकर बाहर निकालते हैं ये फूड्स, Fatty liver भी रहेगा दूर

Liver Health: लिवर शरीर के लिए कई अहम काम करता है, अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको रोजाना हेल्दी डाइट के साथ कुछ फल जरूर खाने चाहिए. इनका सेवन आपको फैटी लिवर से बचाने में भी मदद करेगा.

लिवर के लिए हेल्दी फल (Photo: AI generated)
लिवर के लिए हेल्दी फल (Photo: AI generated)

Liver Health: लिवर हमारे शरीर के अहम अंग में एक है. यह पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है. अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं और फैटी लिवर जैसी समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं तो आपको रोजाना कुछ फल जरूर खाने चाहिए. इन फलों में एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने और नुकसान से बचाने में मदद करते हैं.

हेल्दी डाइट है सबसे जरूरी

हालांकि आपको बता दें कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ फल खाना  काफी नहीं है बल्कि आपको तले-भुने खाने, प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा मीठी चीजों के सेवन से भी बचना चाहिए. संतुलित, पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर आहार लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है.

लिवर को सुपर फिट रखेंगे ये फल

1. ब्लूबेरीज, ब्लैक बेरीज, स्ट्रॉबेरी और क्रैनबेरी जैसी सभी प्रकार की बेरीज ऐसे पोषक तत्वों और  एंथोसायनिन से भरपूर होते हैं जो लिवर के डैमेज को रोकते हैं. ये फैट के जमाव को कम करते हैं और लिवर एंजाइम्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.  

2. खट्टे फल जैसे कीवी, नींबू, संतरा और ग्रेपफ्रूट (चकोतरा) लिवर को डिटॉक्स करने वाले एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाते हैं. इसमें मौजूद विटामिन C लिवर को ऑक्सिडेटिव तनाव से बचाता है और हेल्दी रखने में मदद करता है.

3. सेब में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, एंटीऑक्सिडेंट्स और पेक्टिन नामक फाइबर होता है जो पाचन तंत्र से विषाक्त पदार्थों को हटाकर लिवर पर पड़ने बोझ को कम करता है.

4. एवोकाडो  को  हेल्दी फैट्स और विटामिन E से भरपूर होता है जो लिवर को डैमेज से बचाने वाले कंपाउंड के उत्पादन में मदद करते हैं और लिवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं.

5. तरबूज  में बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग गुण होते हैं जो लिवर की सेल्स को नया और यंग रखने में मदद करते हैं.

---- समाप्त ----
