Kidney Health: यूरिन में झाग आता है, क्या किडनी हो गई खराब... डॉक्टर से जानें सच्चाई

Kidney Health: कई लोगों को यूरिन में झाग आने की दिक्कत होती है और उस समय सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. यूरिन में झाग किडनी फेलियर का संकेत हो सकता है. अगर आपने मन में भी सवाल है कि तो यहां हम आपको सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं.

यूरिन में झाग या बुलबुले किडनी डैमेज का संकेत है? (Photo: AI generated)
Kidney Health: यूरिन आमतौर पर हल्के पीले से गहरे अंबर रंग की होती है. हालांकि डाइट से लेकर दवाओं और बीमारियों तक कई फैक्टर्स यूरिन के रंग में बदलाव ला सकते हैं. अगर आपका यूरिन झागदार दिख रहा है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका ब्लैडर भरा हुआ था और यूरिन इतनी तेजी निकला जिससे पानी में हलचल हो गई. लेकिन ये हमेशा सामान्य भी नहीं होता है. बल्कि ऐसी कई बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से यूरिन में झाग आता है. ऐसा दिखते ही आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए.

आपके यूरिन में झाग क्यों बनता है

क्या झागदार पेशाब हमेशा खराब किडनी का संकेत होता है, इस सवाल पर अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्स्प्रेस' को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित KIMS अस्पताल के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉ. अजीत गुजेला ने इस धारणा का खंडन करते हुए कहा कि झागदार पेशाब जरूरी नहीं कि किडनी की बीमारी का संकेत हो.

डॉ. गुजेला ने कहा, कभी-कभी यह तेज पेशाब, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी या टॉयलट में बचे साबुन के कारण होता है. हालांकि अगर आपके यूरिन में लगातार झाग बन रहा है तो यह यूरिन में प्रोटीन के रिसाव का संकेत हो सकता है जो दर्शाता है कि किडनी फिल्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. यह एक ऐसा संकेत है जिस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर अगर यह लगातार बना रहता है.

यूरिन में झाग किडनी डैमेज होने का संकेत

अगर आपकी यूरिन में झाग लगातार और बार-बार आ रहा है और वो आसानी से गायब नहीं होता है तो यह प्रोटीन्यूरिया और किडनी रोग का संकेत हो सकता है. प्रोटीनुरिया यूरिन में एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन की असामान्य मात्रा की उपस्थिति है. यह कंडीशन अक्सर संकेत देती है कि किडनी के फिल्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और यह किडनी डैमेज या किडनी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है

इन लक्षणों को भी करें नोट
अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट 'हेल्थलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार, यूरिन में कभी-कभार थोड़ी देर के लिए झाग आ सकता है. अगर झागदार पेशाब बार-बार आता है या समय के साथ बढ़ रहा है तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. अगर आपको यह दिक्कत हो रही है तो बाकी लक्षणों पर भी ध्यान दें जो इस बात के संकेत हो सकते हैं कि किडनी से जुड़ी मेडिकल कंडीशन इस समस्या का कारण बन रही है.

हाथों, पैरों, चेहरे और पेट में सूजन, जो डैमेज किडनी से शरीर में तरल पदार्थ जमा होने का संकेत हो सकता है
थकान
भूख न लगना
मतली
उल्टी
नींद न आना
यूरिन की मात्रा में बदलाव
हल्के रंग की यूरिन पेशाब
गहरे रंग का पेशाब

