Fenugreek seeds for weight loss: किचन का ये जादुई मसाला काट देगा पेट की चर्बी, फ्लैट टमी के लिए हेल्दी डाइट संग खाएं

मेथी दाना भारत में लगभग हर घर में पाया जाता है. इसे लोग खाने में तड़के, स्वाद और खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी दाने का इस्तेमाल शरीर की कई परेशानियों को ठीक करने में भी किया जाता है.

अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, मेथी दाना सदियों से घरेलू चिकित्सा, आयुर्वेद और होम्योपैथी का हिस्सा रही है. इसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है.

वजन कम करने में कैसे करता है मदद

1-मेथी दाना में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके शरीर का पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में मदद करते हैं जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और उसे तेजी से फैट जलाने में मदद मिलती है.

2-मेथी दाना में चूंकि फाइबर होता है इसलिए ये आपके पेट को देर तक भरा रखता है जिससे आप बार-बार खाने से बचते हैं. इससे आपके अंदर कैलोरी की मात्रा भी कम जाती है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है.

3-मेथी को वजन कम करने के लिए भी फायदेमंद बताया जाता है लेकिन इस पर अधिक शोध की जरूरत है. हालांकि मेथी दाना में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन बी जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं.

4- मेथी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करने में मददगार होता है जिससे ब्लड शुगर लेवल में अचानक बढ़ोतरी नहीं होती और वजन नियंत्रण करने में भी मदद मिलती है.

5- कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि मेथी दाना में गैलेक्टोमैनन, सैपोनिन और फ्लेवोनॉइड्स जैसे तत्व भी पाए जाते हैं. ये तत्व पाचन में मदद करने, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटीमाइक्रोबियल गुण प्रदान करने समेत कई फायदे देते हैं जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है और वजन कंट्रोल में रखने में भी मदद मिलती है.

स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद

अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ मेथी दाना का सेवन करते हैं तो इससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलती है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है. लेकिन इतना ही नहीं इसका सेवन कब्ज और पेट फूलने जैसी दिक्कतों से भी राहत दिलाता है. साथ ही मेथी दाना बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने में काफी मददगार होता है. इसमें फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन और ढेरों पोषक तत्व होते हैं जो अलग-अलग प्रकार से आपकी ओवरऑल हेल्थ को फायदा पहुंचाते हैं.

कैसे करें मेथी दाना का सेवन

खाली पेट मेथी दाना का पानी पीने से शरीर की कई समस्याओं से राहत मिलती है. इसका पानी बनाने के लिए आप रात में आधा चम्मच मेथी के दानों को एक कप पानी में भिगो दें और फिर उस पानी का सेवन करें. आप चाहें तो उसके बीज भी चबा-चबाकर खा सकते हैं. इससे आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे.

इसके अलावा आप सुबह आधा चम्मच मेथी के दानों को 2 कप पानी में उबाल लें. जब पानी आधा रह जाए तो उसे कप में निकालकर चाय की तरह पिएं. आप इसमें नींबू का रस और काला नमक जैसी चीजें भी मिला सकते हैं.

