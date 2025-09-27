scorecardresearch
 

Feedback

Fenugreek Seeds for belly fat: मेथी दाना का कड़वा स्वाद शरीर के लिए अमृत, वजन घटाने में रामबाण

मेथी के दाने आपके शरीर की कई दिक्कतों से दूर रखते हैं क्योंकि इनमें ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं. यहां हम आपको रोजाना मेथी के दानों के सेवन के फायदे बता रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी इनका सेवन शुरू कर देंगे.

Advertisement
X
सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है मेथी दाना (Photo: AI generated)
सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है मेथी दाना (Photo: AI generated)

मेथी दाना जिसे इंग्लिश में फेनूग्रीक सीड्स कहा जाता है, भारत में मसाले के तौर पर खूब इस्तेमाल होता है. लगभग हर घर में इसकी मौजूदगी है और कई व्यंजनों में यह जरूरी मसाले के तौर पर शामिल होता है. हालांकि खाने में मेथी दाना कड़वा और कसैला होता है जिसे शायद ही कोई पसंद करे.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी दाना के ये कड़वे बीज सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं होते हैं. शुगर कंट्रोल रखने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, हार्ट डिसीस के रिस्क को घटाने से लेकर वजन कम करने तक मेथी के बीजों के ढेरों फायदे हैं. यहां हम आपको उन्हीं कुछ फायदों की जानकारी दे रहे हैं.

मेथी दाना के फायदे
1-मेथी के दाने आपके पेट को कई दिक्कतों से दूर रखते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. मेथी दाना गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज से भी राहत दिलाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Doctor P murli speaking at India Today Conclave
भारतीय साइंटिस्ट ने बताया कब इंसानी दिमाग पर भारी पड़ेगा AI 
आदतें जो आपकी किडनी को बर्बाद कर रही हैं (Photo-AI generated)
 kidney health: किडनी को रखना है हेल्दी? तो आज ही बदलें अपनी इन आदतों को 
Navratri Special Recipe (Photo: AI Generated)
नवरात्रि व्रत में बनाएं ये 2 मजेदार और आसान रेसिपी, पौष्टिकता के साथ मिलेगा भरपूर स्वाद 
Navratri Special Recipes (Photo: AI Generated)
इस नवरात्रि ट्राई करें मखाना खीर और शकरकंदी हलवा, व्रत में घोल देंगी मिठास 
GLP-1: वजन घटाने और नई जिंदगी की शुरुआत (Photo: ITG)
अब वजन घटाना महज ड्रीम नहीं! नई जेनरेशन के लिए आ गया GLP-1 का जमाना 

2-मेथी दाना शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है. चूंकि मेथी घुलनशील फाइबर से भरपूर होती है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है. 

3-मेथी दाना वजन घटाने में काफी मददगार होता है. इसमें मौजूद फाइबर पेट भरा रखने में मदद करता है जिससे भूख कम लगती है और वजन घटता है. 

Advertisement

4-मेथी दाना में घुलनशील फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और हृदय रोग के खतरे को घटाता है.

5-मेथी आपके बालों के लिए भी काफी अच्छा होता है. यह त्वचा की समस्याओं और बालों के झड़ने को कम करने में भी प्रभावी होता है. 

वजन घटाने के लिए कैसे करें मेथी दाना का सेवन

वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी संतुलित खानपान और फिजिकल एक्टिविटी है. अगर आप बैलेंस डाइट के साथ रोजाना मेथी दाना का सेवन करते हैं तो इससे आपको वेट लॉस में मदद मिल सकती है. इसके लिए एक चम्मच मेथी के बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगो दें और फिर सुबह खाली पेट इस पानी को पिएं. मेथी दाना में फाइबर होने की वजह से आपको भूख कम लगेगी और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement