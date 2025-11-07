Liver Health: लिवर पर जमा फैट पिघलकर निकलेगा बाहर... Fatty Liver रहेगा दूर, बस पिएं ये ड्रिंक

Liver Health and Fitness: लिवर शरीर के लिए एक या दो नहीं बल्कि ढेरों काम करता है. इस पर पूरे शरीर को ठीक से चलाने की जिम्मेदारी होती है. लिवर खून विषाक्त पदार्थों को निकालने, पाचन के लिए पित्त बनाने, भोजन से पोषक तत्वों को प्रॉसेस करने समेत ढेरों काम करता है.

यह खून के थक्के जमने में मदद करने वाले प्रोटीन और इम्युनिटी के लिए भी कई जरूरी पदार्थों का उत्पादन करता है. ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे खानपान को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं जो लिवर को स्वस्थ रखने और उससे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

कैसे पिएं कॉफी ताकि लिवर को मिला भरपूर फायदा

देश के जाने-माने हेपेटोलॉजिस्ट और डॉ. शिवकुमार सरीन ने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में बताया था, 'ब्लैक कॉफी लिवर के लिए फायदेमंद है. ये आपके लिवर से फैट को निकालती है. कॉफी की ये खासियत है कि ये लिवर के फैट को साफ करती है. लिवर में कैंसर नहीं होने देती, लिवर का सिरोसिस कम करती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉफी भी पी लें और शराब भी पी लें.'

लेकिन कॉफी के फायदे उठाने के लिए आपको इसे बिना चीनी, दूध और क्रीम के साथ पीना चाहिए.

ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फैटी लिवर और सिरोसिस जैसी बीमारियों में कॉफी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स सूजन को कम करते हैं, फैट को जमने से रोकते हैं, जमे फैट को पिघलाकर बाहर निकालते हैं और लिवर को डिॉटॉक्स करने में भी मदद करते हैं.

ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट ने यह भी बताया कि कॉफी और लिवर की हेल्थ पर कई अध्ययनों में पाया गया है कि यह आपके लिवर के लिए फायदेमंद हो सकती है. यहां तक कि इस बात के भी कई सबूत मिले हैं कि ब्लैक कॉफी पीने से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (एचसीसी) नामक एक प्रकार के लिवर के कैंसर का खतरा कम हो सकता है.

लिवर के लिए कॉफी कैसे और कितनी फायदेमंद

कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे क्लोरोजेनिक एसिड (सीजीए) नामक एंटीऑक्सीडेंट ग्लूकोज को तोड़कर आपके लिवर में फैट के निर्माण को रोकता है.

कॉफी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट्स लिवर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं.

कॉफी कैफीन के जरिए ग्लूटाथियोन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट के उत्पादन को उत्तेजित करती है जो लिवर को टॉक्सिंस को नष्ट करने में मदद करता है.

सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करने से लिवर की कई बीमारियों जैसे फैटी लिवर और सिरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.

