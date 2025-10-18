scorecardresearch
 

Liver Health: अच्छे-भले इंसान के लिवर को डैमेज कर सकती है ये एक चीज, हो जाएं अलर्ट

Liver Health: लिवर के लिए कुछ फूड्स बेहद हानिकारक होते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका सेवन ज्यादातर लोग रोजाना करते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे वो फूड्स ज्यादा खाने पर आपको फैटी लिवर की बीमारी का मरीज बना सकते हैं.

लिवर के लिए खतरनाक हैं ये चीजें (Photo: AI generated)
Fatty Liver and Liver Health: आपका लिवर आपके शरीर के सबसे मेहनती अंगों में से एक है जो टॉक्सिंस ( विषाक्त पदार्थों) को छानने, पाचन में सहायता करने और आपके शरीर को हेल्दी रखने में मददगार होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा के कुछ खाद्य पदार्थ चुपचाप आपके लिवर को खतरे में डाल सकते हैं. फंक्शनल मेडिसिन के डॉक्टर डॉ. एड्रियन अक्सर अपने इंस्टाग्राम हेल्थ, फिटनेस और वेट लॉस से जुड़े कई टिप्स शेयर करते हैं.

कुछ समय पहले अपनी एक पोस्ट में उन्होंने उन खाद्य पदार्थों के बारे में खुलकर बात की जो आपके लिवर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं. उन्होंने उन फूड्स के बारे में भी बताया जो आपकी सोच से ज्यादा आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर अगर इनका नियमित सेवन किया जाए.

सभी फैट्स आपके लिवर के लिए हानिकारक नहीं होते
उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, 'अगर आपको लगता है कि मीट, देसी घी या मक्खन जैसे सैचुरेटेड फैट्स आपके लिवर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हैं तो फिर से सोचिए.' 

उन्होंने आगे कहा, 'ये वास्तव में ठीक हैं. शोध से पता चलता है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप (HFCS) लिवर के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) से इसका गहरा संबंध है.'

डॉ. एड्रियन ने बताया कि जहां कई लोग लिवर की समस्याओं के लिए पारंपरिक फैट्स जैसे घी-तेल को जिम्मेदार ठहराते हैं, वहीं असल में ज्यादा चीनी, खासकर फ्रुक्टोज, ज्यादा खतरनाक है. उन्होंने आगे कहा कि ग्लूकोज के उलट फ्रुक्टोज लिवर में आसानी से फैट्स में बदल जाती है जिससे लिवर को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. समय के साथ फैट का यह जमाव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है जिनमें इंसुलिन प्रतिरोध, लिवर की सूजन और यहां तक कि लिवर सिरोसिस भी शामिल है.

रोजमर्रा के खाने में छिपा खतरा
एचएफसीएस आमतौर पर कुकीज, कैंडी, नाश्ते के सीरियल्स, कोल्ड ड्रिंक्स और यहां तक कि सॉस और मसालों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाया जाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि ये चीजें हानिरहित (नुकसान ना पहुंचाने वाली) लग सकती हैं लेकिन इनमें अक्सर हाई शुगर छिपी होती है जो आपके लिवर पर धीमे-धीमे दबाव डाल सकती है.

डॉ. एड्रियन का कहना ​​है कि इन मीठे प्रॉसेस्ड फूड्स का सेवन कम करके और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाकर आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं. एचएफसीएस से बचने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पसंद की हर चीज छोड़ दें बल्कि आप जो खाते हैं उसके प्रति अलर्ट रहना इस महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा में काफी मददगार हो सकता है.

