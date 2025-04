Right Way to Sleep: सोने की गलत पोजीशन से बढ़ सकता है कमर दर्द, जानें सही तरीका

Right Way to Sleep: पोस्चर एक्सपर्ट जेम्स लेइनहार्ट के अनुसार, 'स्क्वाटर' पोजीशन रीढ़ के लिए सबसे खराब होती है. इस पोजीशन में व्यक्ति आधा पेट के बल और आधा करवट लेकर सोता है, हाथ तकिए के नीचे होते हैं और घुटने मुड़े रहते हैं.

