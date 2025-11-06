scorecardresearch
 

Feedback

Air Pollution: इस समय वॉक करना खतरनाक... फेफड़े होंगे डैमेज, जानें कौन सा समय है सेफ

Health and Fitness: दिल्ली-NCR में पिछले कुछ समय से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है. AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है. ऐसे में अगर आपको भी सुबह-शाम में बाहर जाकर वॉक करने की आदत है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है. आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है.

Advertisement
X
एयर पॉल्यूशन में किस समय वॉक करना सेफ? (Photo: AI generated)
एयर पॉल्यूशन में किस समय वॉक करना सेफ? (Photo: AI generated)

दिवाली के बाद से दिल्ली-NCR और कुछ पड़ोसी इलाकों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण भी हवा काफी जहरीली हो गई है जिससे लोगों के बीच सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं. अस्पतालों में प्रदूषण और हानिकारक गैसों से जुड़ी खांसी और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है.

डॉक्टरों का कहना है कि जब तक प्रदूषण का स्तर कम न हो जाए और वायु गुणवत्ता में सुधार न हो जाए तब तक सुबह और शाम की सैर समेत ज्यादा से ज्यादा बाहर की एक्टिविटीज से बचना चाहिए. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत सुबह की सैर के साथ होती है. उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए. 

क्या सुबह की सैर बंद कर देनी चाहिए
डॉक्टरों का कहना है कि इस सीजन में हर साल दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो जाती है. प्रदूषित हवा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए. इससे होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए खासकर सुबह और शाम के समय बाहर जाने से बचना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Eyebrows (Photo: AI Generated)
पतली आइब्रो से हैं परेशान? घर पर करें ये 5 आसान उपाय, जल्द दिखेगा फर्क 
Rubbing Aloe Vera reverse baldness (Photo: AI Generated)
क्या सिर पर एलोवेरा लगाने से दूर होता है गंजापन? जानिए सच्चाई 
Bollywood-Inspired Indian Looks
Wedding Season Outfit Ideas: शादी में हर कोई करेगा तारीफ, ट्राई करें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये देसी लुक 
pollution skincare tips
स्किन पर एयर पॉल्यूशन का अटैक! ऐसे रखें त्वचा का ख्याल 
20 दिन में उगे बाल... Taiwan के वैज्ञानिकों का सीरम 

चूंकि अभी बहुत हवा नहीं चल रही है इसलिए सुबह के समय प्रदूषण के कण जमीन पर जमा रहते हैं. नतीजतन जो लोग सुबह-सुबह टहलने जाते हैं, वो वास्तव में ताजी हवा की बजाय प्रदूषण वाली हवा में सांस ले रहे होते हैं. इसके अलावा प्रदूषक तत्वों के हानिकारक कण और कार्बन फेफड़ों और ब्लड फ्लो में प्रवेश कर सकते हैं जिससे सांस से जुड़ी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.

Advertisement

क्या रात में टहला जा सकता है
रात में भी टहलना बहुत सेफ नहीं है क्योंकि शाम को तापमान गिरने से प्रदूषण की परत फिर से जमीन के पास जम जाती है. इससे शाम को धुंध बनती है जिससे वातावरण में प्रदूषकों और धूल का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है. नतीजतन रात की सैर भी आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलने को सीमित रखने और दरवाजे व खिड़कियां बंद रखने की सलाह देते हैं.

वॉक के लिए क्या करें

ऐसे लोग जो अपने वॉक का रूटीन स्किप नहीं कर सकते, उन्हें डॉक्टर देर से (यानी अर्ल मॉर्निंग नहीं बल्कि लेट मॉर्निंग) के दौरान टहलने की सलाह देते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी प्रदूषण को कम करने में मदद करती है. सुबह 8-9 बजे के बाद हवा की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर होती है जिससे यह बाहर निकलने और व्यायाम के लिए ज्यादा सुरक्षित समय है.

इसलिए लेट मॉर्निंग और दोपहर के समय टहलने जाएं, जब धूप और हल्की हवाएं प्रदूषकों को तितर-बितर कर चुकी होती हैं. लेकिन इस दौरान सेफ्टी के लिए हाई क्वालिटी का N95/FFP2 मास्क जरूर पहनें.

इसके अलावा सुबह-शाम के समय खिड़कियां बंद रखें, घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें. आप चाहें तो घर में ही योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों को गले में तकलीफ, सीने में जकड़न या बहुत थकान जैसे लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए. ज्यादा दिक्कत दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement