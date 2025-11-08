Delhi Air Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच संतरे के छिलकों से घर की हवा साफ, जानें आसान तरीका

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम में धुंध और प्रदूषण आम बात हो गई है. पिछले कुछ समय से दिल्ली की हवा जहरीली हो रखी है, जिसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इतना ही नहीं इससे आंखों में भी जलन हो रही है. सड़क पर गाड़ियों, फैक्ट्रियों से धुआं, और घरों में गैस चूल्हा, मोमबत्तियां और स्प्रे क्लीनर सब मिलकर घर की हवा को भी भारी और बीमार बना देते हैं.
दिल्ली में दिवाली के पहले से ही हालात काफी खराब हो रखे थे और अभी तक सब लोग इससे परेशान है. सरकार भी अपनी तरफ से इससे बचने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन ऐसे समय में घर के अंदर ताजी और साफ हवा बनाए रखना मुश्किल होता है. मगर एक छोटा और आसान घरेलू तरीका है, जो घर की हवा को थोड़ी ताजगी दे सकता है. हम संतरे के छिलके की बात कर रहे हैं, जिसे आप कूड़ा समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं.
2023 में जर्नल ऑफ फूड केमिस्ट्री और नैनोटेक्नोलॉजी में पब्लिश स्टडी के मुताबिक,संतरे के छिलके, जिन्हें अक्सर कचरे की तरह फेंक दिया जाता है, इनमें फ्लैवोनॉयड, फेनोलिक एसिड और कैरोटीनॉयड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये तत्व हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान को कम करने में मदद करते हैं. सबसे ज्यादा खासियत संतरे के सफेद अंदरूनी हिस्से (अल्बेडो) में पाए जाते हैं, जिसे आमतौर पर खाना बनाते समय फेंक दिया जाता है. लेकिन जब इसे उबाला जाता है और भाप में फैलाया जाता है तो यह एक्टिव हो जाता है, जो घर की हवा को भी ताजा और साफ बनाने में मदद करता है.
ये दोनों मिलकर ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों को हटाने में मदद करते हैं, जो घर के बंद या कम हवादार कमरों में जमा हो जाती हैं. इस तरह गले और आंखों में जलन कम होती है. धूल और छोटे कण पर इसका असर ज्यादा नहीं होता. यह तरीका खासतौर पर रसोई, सफाई या मोमबत्ती से आने वाली गैसों और गंध को कम करने में मदद करता है. इसलिए इसे हवा साफ करने का आसान उपाय समझें, लेकिन पूरी सफाई का ऑप्शन नहीं.
संतरे का लिमोनीन ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और उसे खत्म करता है. उबालने से पॉलीफेनॉल हवा में फैलते हैं और मुक्त कणों को कम करते हैं. भाप कमरे में फैलकर हवा को थोड़ा ताजा करती है.
अगर आप संतरे के छिलको का उपाय करते हैं तो कुछ मिनट में आपको कमरे में ताजगी महसूस होगी. खाना पकाने या सफाई के बाद आने वाली तेज स्मेल कम लगेगी. ओजोन मीटर रखने वाले लोग इसमें गिरावट भी देख सकते हैं.