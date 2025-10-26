scorecardresearch
 

Chia Seeds for Health: दिल और दिमाग को मजबूत रखते हैं ये काले बीज, आलिया और कंगना भी हैं फैन

Health and Fitness: क्या आप भी आलिया भट्ट या कंगना रानौत जैसी सुंदर और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं और अपने दिल की सेहत का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो आज से ही अपनी डाइट में चिया सीड्स का सेवन शुरू कर दें. यहां हम आपको चिया सीड्स के कुछ हैरान करने वाले फायदे बता रहे हैं.

चिया सी़ड्स के फायदे (Photo: AI generated)
क्या आप एक ऐसी चीज खाना चाहते हैं जो आपके पेट, दिल, स्किन और दिमाग के लिए भी अच्छी हो तो वो फूड चिया सीड्स हैं. चिया सीड्स इन दिनों खूब चर्चा में हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आलिया भट्ट और कंगना रनौत जैसी हस्तियां भी इसका सेवन करती हैं. 

आलिया और कंगना भी चिया सीड्स की फैन

कुछ समय पहले आलिया भट्ट ने एक वीडियो में बताया था कि वो मीठा खाने की क्रेविंग को शांत करने के लिए चिया पुडिंग खाती हैं. जबकि कंगना रनौत हाइड्रेशन और पाचन को बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट में चिया सीड्स और जीरा पानी से बनीं ड्रिंक को शामिल करती हैं. दोनों ही सेलिब्रिटी इस बात पर जोर देते हैं कि इन सुपरफूड्स को व्यस्त जीवनशैली में शामिल करना कितना आसान और सेहत के लिए फायदेमंद है. 

चिया सीड्स के क्या फायदे हैं

भारतीय मूल के अमेरिकी गैस्ट्रो-विशेषज्ञ डॉ.पाल मनिकम इस बात पर जोर देते हैं कि पेट के गुड बैक्टीरिया ही स्वास्थ्य के असली खिलाड़ी होते हैं और आप जो खाते हैं वो उन्हें सीधे ऊर्जा प्रदान करता है.

वो कहते हैं कि दही प्रोबायोटिक्स प्रदान करता है जो इन बैक्टीरिया को पोषण देते हैं जबकि चिया बीज प्रीबायोटिक्स के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें पोषण देते हैं और एक बेहतरीन गट फ्रेंडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं. आप चिया पुडिंग के लिए दही/योगर्ट, चिया सीड्स और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं.

प्रोटीन से भरपूर दही के साथ चिया में मौजूद ओमेगा-3 बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं जिससे यह जोड़ी पाचन, दिल की सेहत और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी सुपरफूड बन जाती है. 

ये छोटे-छोटे बीज ओमेगा-3, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, सूजन कम करते हैं, वजन कंट्रोल करने में मददगार होते हैं. 

इतना ही नहीं ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं. रोजाना मुट्ठी भर चिया सीड्स आपकी आपकी सेहत के कायाकल्प को बदल सकता है.

रिसर्च में चिया सीड्स को बताया गया सुपरफूड्स

हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की रिपोर्ट के अनुसार, चिया बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये पेट में एक जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं जो पेट भरा होने का एहसास बढ़ाता है, भूख कम करता है और रक्त शर्करा नियंत्रण में मदद करता है. ये पाचन में सहायता करते हैं, स्टूल को नरम बनाते हैं जिससे वो आसानी से पास होता है. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिल के रोग, टाइप 2 डायबिटीज, कुछ प्रकार के कैंसर और सूजन के जोखिम को कम करते हैं.

चिया में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स फ्री रैडिकल्स से लड़ते हैं. फ्री रैडिकल्स स्किन को जल्दी बूढ़ा करने, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर और अल्जाइमर जैसी क्रॉनिक डिसीस का खतरा बढ़ा सकते हैं.

