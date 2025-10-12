scorecardresearch
 

Feedback

Eyes tell your health: आंख का रंग बताता है आपकी सेहत, समय रहते पहचान लें ये वॉर्निंग्स

Eyes Health: आंखों में बदलाव शरीर में होने वाली कई दिक्कतों और बीमारियों का संकेत देते हैं जो लिवर और कैंसर जैसी खतनाक बीमारियों से भी जुड़े हो सकते हैं. इसलिए आपको हमेशा अपनी आंखों की सेहत पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

Advertisement
X
आंखों के रंग में बदलाव बताता है आपकी सेहत का हाल (Photo: AI generated)
आंखों के रंग में बदलाव बताता है आपकी सेहत का हाल (Photo: AI generated)

आंखें हमें दुनिया को देखने का जरिया देती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें कई बार आपकी सेहत का आईना भी हो सकती हैं. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑप्थमेलॉजी के अनुसार, आंखों के रंग में बदलाव बहुत रेयर होता है. लेकिन कभी-कभी आपकी आंखों के सफेद हिस्से और पुतलियों का रंग बदलता हुआ दिख सकता है. ये रोशनी और किसी तरह की चमक जैसे कई कारणों की वजह से होता है.

हालांकि आपकी आंखों का रंग और उनमें होने वाले बदलाव कई बार शरीर में पनप रही बीमारियों का भी संकेत होते हैं जिन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है.

आंखों का रंग बदलने के कारण

सम्बंधित ख़बरें

Signs of Liver Damage in Eyes
आंखों में दिखता है लिवर की खराबी का संकेत, नजरअंदाज करना जानलेवा 
Diwali 2025 dress ideas for womens
Diwali 2025: हर कोई करेगा तारीफ, अगर दिवाली पर पहनकर निकलेंगी ये ट्रेंडी ड्रेसेस 
दिवाली पर किचन साफ करने के आसान तरीके (Photo-AI generated)
Diwali Cleaning Tips: किचन के जिद्दी दाग अब होंगे गायब! बस अपना लें ये 6 घरेलू नुस्खे 
causes of kidney damage
धीमे-धीमे इन वजहों से सड़ती है किडनी, नजरअंदाज करना खतरनाक 
बिहार के 6 लजीज खाने
ये हैं बिहार के 6 लाजवाब व्यंजन, उंगलियां चाटने पर हो जाएंगे मजबूर 

अमेरिका के मैरीलैंड में आई स्पेशलिस्ट उमर चौधरी ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑप्थमेलॉजी को बताया कि आंखों के रंग बदलने या अलग रंग दिखाई देने पीछे जीन्स, बीमारियां, दवाएं और ट्रॉमा जैसे कई कारण शामिल हैं.

आंखों के रंग में बदलाव आमतौर पर नुकसान ना पहुंचाने वाला होता है लेकिन यह कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी संकेत हो सकता है. आंखों के रंग में बदलाव आइरिस या आंख के अन्य हिस्सों में भी हो सकते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बता रहे हैं.

1-आंखों का पीला पड़ना:

आपकी आंखों के रंग में चेंज पीलिया नाम कंडीशन का संकेत होता है. पीलिया में आपकी स्किन, आंखों और mucous membranes भी पीली नजर आती है. खून में बिलीरुबिन (bilirubin) नामक पीले रंग के पदार्थ का स्तर बढ़ने पर यह कंडीशन होती है. जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है तो बिलीरुबिन शरीर में जमा होने लगता है जिससे व्यक्ति की त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला दिखने लगता है.

Advertisement

2-आइरिस फ्रेकल्स (Iris freckles)

आइरिस फ्रेकल्स आंख की सतह (आइरिस) पर होने वाले छोटे भूरे धब्बे हैं. ये मेलेनिन के जमा होने के कारण होते हैं. हालांकि आइरिस फ्रेकल्स धूप के संपर्क में आने से जुड़े हो सकते हैं इसलिए यूवी किरणों से सुरक्षा करना जरूरी है और अगर आपको अपनी आंखों में कोई बदलाव दिखे तो तुरंत आंखों के डॉक्टर से सलाह लें. ये सामान्य होते हैं और आमतौर पर स्किन पर होने वाली झाइयों की तरह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

3-आइरिस नेवी (Iris Nevi)

आइरिस नेवी आंखों पर बड़ी झाइयां या गहरे रंग के उभार होते हैं जो तिल जैसे नजर आते हैं. ये मेलानोसाइट्स नामक पिग्मेंट सेल्स के कारण होते हैं. ये आमतौर पर धीमी गति से बढ़ते हैं लेकिन ये कैंसर का खतरा पैदा कर सकते हैं. नेवी आइरिस आइरिस फ्रेकल्स जितने सामान्य नहीं हैं और इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

4-लिस्च नॉड्यूल्स (Lisch nodules)

लिस्च नॉड्यूल्स छोटे भूरे रंग के उभार होते हैं जो आइरिस पर होते हैं. ये उभार आमतौर पर न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस नामक कंडीशन से जुड़े होते हैं. यह एक तंत्रिका तंत्र का डिसॉर्डर है जिसके कारण नर्वस सिस्टम की सेल्स पर छोटे ट्यूमर विकसित हो जाते हैं. इस कंडीशन का जेनेटिक कनेक्शन हो सकता है. लिस्च नोड्यूल्स की मौजूदगी न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस की जांच में मददगार होती है. ये आमतौर पर आपकी आंखों की रोशनी को प्रभावित नहीं करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement