Strong Bones: जवानी में ही गिरने लगेगा हड्डियों का ढांचा, इन चीजों से करें कैल्शियम की कमी दूर

Bone Problems: हड्डियां हमारे शरीर का अहम ढांचा हैं और इन पर हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है. पहले के समय में हड्डियों की कमजोरी और दर्द बुढ़ापे में जाकर लोगों को होते थे लेकिन अब तो युवावस्था में ही लोगों को हड्डियों की कमजोरी की दिक्कत होने लगती है. इसका सबसे बड़ा कारण हमारी कुछ खराब आदतें हैं. डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के अलावा शारीरिक गतिविधि की कमी, धूम्रपान और शराब का सेवन, सोडा और नमक का अत्यधिक सेवन शामिल है.
जवानी में ही हड्डियों का कमजोर होना यानी ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) का खतरा बढ़ा सकता है जो बाद में फ्रैक्चर और चलने-फिरने में मुश्किल पैदा कर सकता है. कैल्शियम की कमी को दूर करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ फूड्स को जरूर शामिल करना चाहिए.
1. डेयरी उत्पाद
दूध, दही और पनीर जैसे खाद्य पदार्थ कैल्शियम के सबसे अच्छे और आसानी से अवशोषित होने वाले स्रोत हैं. रोज दूध पीने से कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिलता है. हड्डियों की ग्रोथ और मजबूती के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी होता है. इसके अलावा दही भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है. इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं.
2. हरी पत्तेदार सब्जियां
हरी सब्जियों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है. पालक, केले और कोलार्ड ग्रीन्स कैल्शियम के साथ-साथ आयरन से भी भरपूर होती हैं. इनमें कम कैलोरी होती है. ये विटामिन K से भी भरपूर होती हैं जो हड्डियों के लिए एक और जरूरी विटामिन है. हड्डियों की मजबूती के लिए आपको ब्रोकली भी खानी चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन C दोनों पाए जाते हैं.
3. बीज और नट्स
नट्स, ड्राई फ्रूट्स और विभिन्न प्रकार के सीड्स कैल्शियम के बढ़िया शाकाहारी सोर्स हैं. बादाम कैल्शियम और हेल्दी फैट्स प्रदान करते हैं. खसखस भी कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत हैं. तिलों में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है. चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और कैल्शियम से भरपूर होते हैं.