scorecardresearch
 

Feedback

Bone Health: जवानी में ढांचा बन रही हड्डियों को बनाना है मजबूत, ये 5 फूड्स करेंगे कमाल

Bone health: हड्डियों की सेहत के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और कई पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स का सेवन करने की जरूरत होती है. यहां हम आपको कुछ फूड्स बता रहे हैं जो आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं.

Advertisement
X
हड्डियों के लिए खाएं ये फूड्स (Photo: AI generated/Getty)
हड्डियों के लिए खाएं ये फूड्स (Photo: AI generated/Getty)

Bone health: हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा होती हैं जिन पर हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है. हड्डियां जितनी मजबूत रहती हैं, बढ़ती उम्र में हमारा शरीर में उतना ही सक्रिय रह सकता है. लेकिन आजकल के दौर में कम उम्र में ही लोगों को हड्डियों में दर्द और कमजोरी की शिकायत होने लगती है. ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बेहतर रखें ताकि बुढ़ापा तक हमारी हड्डियों का बाल बांका ना कर सके.

क्या है हड्डियों को मजबूत बनाने वाली डाइट

यहां हम आपको कुछ ऐसे फूड्स और आदतों के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हड्डियों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं और साथ ही में कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स और हैबिट्स भी बता रहे हैं जो हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

signs of kidney damage in urine
यूरिन में ये बदलाव किडनी डैमेज का संकेत, लापरवाही कर सकती है Kidney फेल 
liver health
लिवर के लिए खाएं ये फूड्स और 4 चीजों से बनाएं दूरी, नहीं होगा Fatty Liver  
white rice vs brown rice diabetes
सफेद या ब्राउन चावल.. किसे खा सकते हैं डायबिटीज के मरीज? 
A1 and A2 milk difference
सेहत के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद A1 या A2 दूध-घी, यहां जानें सच्चाई 
Kidney damage symptoms
स्किन पर लगातार खुजली हो सकती है किडनी की बीमारी का संकेत, ना करें अनदेखी 

1-कैल्शियम का सोर्स है दूध और डेयरी प्रॉडक्ट्स 

दूध, दही और पनीर कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं और अक्सर विटामिन डी से भरपूर होते हैं. इसलिए आपको इनका जरूर सेवन करना चाहिए.

2-सब्जियां जरूर खाएं
कई लोगों को लगता है कि पत्तेदार साग जैसे पालक, केल, मेथी और कोलार्ड केवल विटामिन्स से ही भरपूर होती हैं लेकिन आपको बता दें कि हरी सब्जियों में कैल्शियम जैसे कई खनिज भी होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं.

3-मछली का सेवन भी फायदेमंद
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियां डाइट में जरूर शामिल करें. ये दरअसल विटामिन डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं जो शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने और सूजन कम करने में मदद करती हैं.

Advertisement

4-ड्राई फ्रूट्स भी सेहत के लिए लाभदायक

बादाम, अखरोट और मखाना जैसे ड्राई फ्रूट्स मैग्नीशियम, फास्फोरस और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. 

5-तिल के बीज खाने से बोन हेल्थ होगी इंप्रूव

हेल्थ वेबसाइट Medical News Today के अनुसार, तिल कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होता है. एक बड़े चम्मच तिल में करीब 87.80 मिलीग्राम कैल्शियम होता है इसलिए इसका सेवन भी आपकी बोन हेल्थ को बढ़ा सकता है.

हड्डियों को बनाना है मजबूत तो ना करें ये गलतियां

हड्डियों की सेहत को अच्छा रखने के लिए आपको ज्यादा नमक, सोडा और बहुत अधिक चीनी वाली चीजों से दूरी बनानी चाहिए. आलस भरी जीवनशैली, प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन और बहुत ज्यादा कैफीन भी आपकी हड्डियों की सेहत को कमजोर करती है. वहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल और रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी हड्डियों की सेहत को अच्छा बनाए रखने में मदद करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement