Heart Health: ये चीजें खाएंगे तो दिल के मरीज बन जाएंगे, 'साइलेंट किलर' हैं ये फूड्स

पिछले कुछ सालों में भारतीय युवाओं में हार्ट डिसीस, हार्ट अटैक और कार्डिएक अरेस्ट जैसे मामले तेजी से बढ़े हैं. डॉक्टर इसके पीछे की वजह कई तरह के फैक्टर्स को बताते हैं. खराब खानपान, एक्सरसाइज की कमी, धूम्रपान, बहुत ज्यादा शराब का सेवन और तनाव जैसी कुछ आदतें आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज बनाती हैं जो आगे चलकर हार्ट अटैक को दावत देती हैं.

अनहेल्दी डाइट को करें कंट्रोल

दिल को हेल्दी रखने के लिए खानपान पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. यहां हम आपको कुछ ऐसी ही गलत आदतों के बारे में बता रहे हैं जो आपको दिल का रोगी बनाने और हार्ट अटैक का बढ़ाने में मदद करती हैं.

नमक पर लगाएं लगाम

अत्यधिक सोडियम सेवन आपके शरीर में तरल पदार्थ जमा होने का कारण बनता है जिससे ब्लडप्रेशर बढ़ जाता है और दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है. लंबे समय तक दिल पर दबाव उसे बीमार बनाता है.

प्रॉसेस्ड फूड्स

प्रॉसेस्ड फूड्स का ज्यादा और लंबे समय तक सेवन आपकी धमनियों में प्लाक जमाव (एथेरोस्क्लेरोसिस) का कारण बन सकता है जिससे दिल में रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है और आपको हार्ट अटैक आने का खतरा हो सकता है.

चीनी का अधिक सेवन

चीनी का सेवन ज्यादा करने पर शरीर में इंसुलिन का डिस्बैलेंस हो जाता है जिससे मोटापे का खतरा बढ़ता है और हृदय रोग का खतरा भी. चीनी सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाकर हृदय रोगों का खतरा बढ़ाती है.

आलस भरी जीवनशैली

एक्सरसाइज ना करना, लंबे समय तक बैठे रहने, देर तक सोते रहना और कम फिजिकल एक्टिविटी दिल की मांसपेशियों को कमजोर करती है जिससे ब्लड फ्लो बाधित होता है और मोटापा, हाई ब्लडप्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ता है.

इसलिए दिल के रोग और हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए रोजाना या फिर हफ्ते में चार से पांच बार मीडियम इंटेसिटी की एक्सरसाइज जैसे तेज-तेज चलना, जॉगिंग या योग करके भी आप जोखिम को काफी कम कर सकते हैं.

धूम्रपान खतरनाक

तंबाकू में निकोटिन होता है जो दिल और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है. ये आपके खून में ऑक्सिजन की मात्रा कम करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. लंबे समय तक सिगरेट पीने से कैंसर और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ता है.

शराब का सेवन

अत्यधिक शराब पीने से ब्लडप्रेशर बढ़ता है, खून में ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ता है और इररेगुलर हार्ट बीट और दिल की गति रुकने जैसी भयावह कंडीशन्स पैदा हो ​​​​सकती हैं.

