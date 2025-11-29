scorecardresearch
 
Food Safety Tips: स्टील के बर्तन में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, बन सकती हैं धीमा जहर!

स्टील के डिब्बे खाना रखने के लिए मजबूत होते हैं, लेकिन हर चीज स्टील में सुरक्षित नहीं. आइए जानते हैं कि दही, अचार, टमाटर और फल जैसी एसिडिक या नमकीन चीजों को स्टील में क्यों नहीं रखना चाहिए.

स्टील के बर्तनों का अधिक इस्तेमाल होता है. (Photo: AI-generated)
Food Safety Tips: स्टील के डिब्बे खाना रखने के लिए पिछले कई सालों से घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका कारण है कि यह मजबूत और टिकाऊ होते हैं. मगर लोग इस बात से अनजान है कि हर चीज के लिए स्टील का बर्तन अच्छा नहीं होता है. हर चीज को आप स्टील के बर्तन में नहीं रख सकते हैं, खासकर कुछ खाने की चीजें इसमें रखने से खराब हो जाती है. कुछ ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो स्टील के बर्तन में रखने से केमिकल रिएक्शन कर सकती है, जिससे खाने का टेस्ट बदल सकता है और इससे हमारी हेल्थ पर भी असर पड़ता है.

इन सभी खाने की चीजों को स्टील में न रखें 

दही: दही में एसिड होता है. अगर इसे स्टील के डिब्बे में लंबे समय तक रखा जाए तो ये जल्दी खराब हो सकता है और स्वाद भी बदल सकता है. दही को हमेशा कांच, प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में रखना सबसे अच्छा रहता है.

फल: कटे हुए फल जैसे तरबूज, पपीता, सेब या संतरा अगर स्टील में रखे जाएं तो उनका कलर और टेस्ट बदल सकता है. इसलिए फल हमेशा प्लास्टिक, कांच या मिट्टी के बर्तन में रखें.

टमाटर से बनी चीजें: टमाटर में एसिड ज्यादा होता है. टमाटर की चटनी, सूप या पास्ता सॉस को स्टील के डिब्बे में रखने से इसका टेस्ट खट्टा लग सकता है.इसके अलावा, इसका रंग भी बदल सकता है, ऐसे खाने की चीजों के लिए कांच या सिरेमिक का बर्तन सुरक्षित ऑप्शन है. 

अचार: अचार में बहुत सारा नमक और सिरका होता है. ये स्टील के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. इसका असर यह होता है कि अचार का स्वाद बदल जाता है और कभी-कभी उसमें हल्का धातु जैसा टेस्ट लगता है, इसलिए अचार हमेशा कांच या सिरेमिक के बर्तन में ही रखें.

नींबू और एसिडिक चीजें: नींबू, अनार, अमला जैसी चीजें भी बहुत एसिडिक होती हैं. स्टील के बर्तन में लंबे समय तक रखने से ये स्टील को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं और खाने का टेस्ट भी खराब कर सकती हैं.

स्टील के डिब्बे सिर्फ उन खाने की चीजों के लिए हैं जो कम एसिड और कम नमक वाली होती हैं. अचार, दही, टमाटर, फल और नींबू जैसी चीजों स्टील में रखने से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इन सभी चीजों को कांच, सिरेमिक या प्लास्टिक के डिब्बे में रखना सही रहता है. इससे खाने का टेस्ट भी अच्छा रहेगा और हेल्थ भी सुरक्षित रहेगी. 

